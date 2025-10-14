Người phụ nữ suy tuyến thượng thận, toàn thân nổi vân đỏ: Bác sĩ nói “do dùng thứ này 10 năm”

Người phụ nữ tên Đình Đình (40 tuổi, ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc) cho biết gần đâu da của cô bắt đầu bong tróc, nứt nẻ, trên da xuất hiện các vân đỏ. Mặt của cô cũng sưng bất thường và cơ thể thường xuyên mệt mỏi dữ dội. Lo lắng cho tình trạng sức khoẻ nên cô đã đến bệnh viện để thăm khám.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam ở Nam Kinh cho thấy bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận thứ phát.

Bệnh nhân Đình Đình cũng chia sẻ rằng bản thân thường xuyên bị ngứa da và nổi mẩn đỏ ở trên da. Lần đầu tiên cô xuất hiện tình trạng ngứa da và nổi mẩn là khoảng 10 năm trước, khi cô 30 tuổi. Bệnh nhân đã tìm hiểu trên mạng và mua 1 loại thuốc được quảng cáo “trị ngứa da cấp tốc” về bôi. Sau 1 thời gian sử dụng, Đình Đình nhận thấy tình trạng ngứa da giảm rõ rệt. Tuy nhiên, cứ mỗi lần ngừng bôi thuốc, tình trạng ngứa da lại tái phát. Do đó, cô quyết định bôi loại thuốc này hàng ngày.

Kết quả kiểm nghiệm loại thuốc này có chứa corticoid - một loại hormone có thể ức chế miễn dịch, chống viêm và thường được dùng trong điều trị trong các bệnh liên quan đến miễn dịch và dị ứng.

Da của bệnh nhân Đình Đình nổi vân đỏ, bệnh nhân được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận. (Ảnh: Jimu News)

Suy tuyến thượng thận vì sử dụng loại thuốc này 10 năm

Bác sĩ Vương Phi, Trưởng Khoa Da liễu của Bệnh viện Trung Đại cho biết nguyên nhân gây suy tuyến thượng thận ở bệnh nhân Đình Đình là do sử dụng loại thuốc bôi ngoài da có chứa corticoid trong suốt 10 năm.

Bác sĩ Vương Phi giải thích: “Các loại thuốc trôi nổi được quảng cáo “có hiệu quả thần tốc” trên mạng có thể chứa một số corticoid. Chất này có thể làm giảm các triệu chứng như ngứa, viêm và nổi mẩn đỏ một cách nhanh chóng, khiến người bệnh thấy hiệu quả tức thì”.

“Tuy nhiên, khi sử dụng corticoid qua đường bôi trong thời gian dài, chất này có thể thấm qua da, đi vào máu và ức chế hoạt động của tuyến thượng thận. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, hạ natri máu, thậm chí là tăng nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời”, bác sĩ Vương Phi cảnh báo.

Theo bác sĩ, suy thượng thận thứ phát có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, ăn không ngon, sụt cân, tiêu chảy, đau bụng, nôn, buồn nôn, sốt, đau đầu, tụt huyết áp, tụt đường huyết, rối loạn tâm thần, hôn mê, lơ mơ,...

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Đình Đình, bác sĩ Vương Phi cũng khuyến cáo: “Khi gặp các vấn đề về da liễu, mọi người nên đến bệnh viện thăm khám để có phương án điều trị thích hợp. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không mua và sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng vì các sản phẩm này có nguy cơ cao chứa các chất gây hại sức khoẻ, tổn thương tuyến thượng thận”.