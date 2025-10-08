Người phụ nữ ở Hà Nội suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Ngày 8/10, Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho chị N.H.O (44 tuổi, trú tại Hà Nội) - bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối trái độ IV, với sụn khớp bị bào mòn nghiêm trọng, tương đương khớp của người 70 tuổi.

Theo bệnh viện, tình trạng này khiến chị O. thường xuyên chịu những cơn đau nhức dữ dội, đi lại khó khăn, thậm chí không thể tự di chuyển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa

Hơn 4 năm trước, chị O. được chẩn đoán thoái hóa khớp gối nhẹ. Tuy nhiên, vì bệnh chưa gây nhiều bất tiện, chị vẫn duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày, đặc biệt là bộ môn pickleball. Có thời điểm, chị chơi tới 5 tiếng mỗi ngày. Điều chị cho là lành mạnh, giúp cơ thể khỏe mạnh, lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến sụn khớp bị bào mòn nhanh chóng.

“Ở tuổi 44, tôi chưa từng nghĩ khớp gối mình lại thoái hóa nặng đến vậy. Tôi nghĩ tập luyện thể thao càng nhiều thì xương khớp càng khỏe, nhưng không ngờ chính thói quen ấy khiến tôi đối mặt với nguy cơ tàn phế. Giờ chỉ có thay khớp mới giúp tôi có thể đi lại bình thường”, chị O. xúc động chia sẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết: “Một nghiên cứu năm 2025 của Đại học Y khoa Mount Sinai (Mỹ) chỉ ra rằng nhóm tuổi 65-80 có tỉ lệ chấn thương thể thao cao nhất (61,1%), tiếp theo là nhóm 35-64 tuổi (31,3%). Ở những người đã có nền thoái hóa khớp, việc tham gia các môn thể thao đối kháng như bóng đá, pickleball... với những động tác đổi hướng đột ngột sẽ làm tăng áp lực lên khớp gối, khiến sụn khớp bị mòn nhanh, thậm chí gây tổn thương dây chằng và phần mềm quanh khớp.”

Với trường hợp của chị O., bác sĩ Huy đã chỉ định thay khớp gối bằng kỹ thuật không cắt gân cơ - phương pháp hiện đại giúp bảo tồn tối đa mô cơ, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhờ đó, chỉ một ngày sau phẫu thuật, chị O. đã có thể tập đi lại và sau 5 ngày, được xuất viện trong tình trạng ổn định, khớp vận động linh hoạt, không còn đau nhức như trước.

Theo TS Huy, người bị thoái hóa khớp vẫn có thể chơi thể thao, nhưng cần lựa chọn bộ môn và cường độ tập luyện hợp lý, đồng thời tuân thủ kỹ thuật đúng để tránh chấn thương. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức, sưng nề, hạn chế vận động, người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.