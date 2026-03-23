Người phụ nữ nghi có người trốn trên trần nhà, sự thật sau đó gây sốc

Theo LADible, sự việc kì lạ này đã xảy ra với Chloe, một người mẹ 31 tuổi đến từ Gravesend, Kent, Anh, cách đây vài năm. Cô bắt đầu nghi ngờ có ai đó đang bí mật sống trong gác mái phía trên căn hộ của mình trong khu nhà mới, nhưng không ai tin cô. Cuối cùng, cô được đưa đi điều trị tâm thần và sau đó sống như một "thây ma" do tác dụng phụ của thuốc.

Chloe kể lại rằng cô bắt đầu nhận thấy điều bất thường khi một chiếc cửa nhỏ trên trần nhà mình thường xuyên bị mở. Cô cũng nghe thấy tiếng bước chân ở tầng trên.

Chloe từng bị coi là điên trước khi sự thật được phơi bày

Tuy nhiên, khi cô hỏi hàng xóm và bạn bè ở cùng tầng, mọi người đều khẳng định không có gì bất thường và những gì cô nghe thấy chỉ là ảo giác do chứng lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) sẵn có của cô gây ra.

Vì không ai tin những gì cô ấy nói, ngay cả những người thân thiết nhất cũng cho rằng cô ấy bị bệnh tâm thần, Chloe bắt đầu nghi ngờ bản thân và quyết định đi khám bác sĩ. Cô kể lại: "Tôi nói với bác sĩ rằng tôi nghĩ có ai đó ở trên gác mái và có người lẻn ra vào nhà tôi. Tôi thực sự tin điều đó". Kết quả là, cô được kê đơn Quetiapine, một loại thuốc chống loạn thần mạnh được sử dụng để điều trị ảo giác và rối loạn lưỡng cực.

Chloe tiết lộ rằng thuốc khiến cô cảm thấy mình không còn là con người nữa và sống từng ngày như một thây ma. Tuy nhiên, sau khoảng hai tháng dùng thuốc, cô phải đối mặt với một thực tế kinh hoàng khi trần nhà đột nhiên mở ra trước mắt, và cô nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm xuống từ gác mái.

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Chloe lập tức chạy đi tìm người giúp đỡ và gọi cảnh sát. Khi các sĩ quan lên gác mái để điều tra, họ phát hiện ra quả thực có một người đàn ông đang bí mật sống ở đó, cùng với nhiều túi xách và đồ đạc.

Điều gây sốc hơn nữa là người hàng xóm của cô đã biết chuyện này từ lâu, vì người đàn ông đó là một người bạn vô gia cư mà anh ta đã bí mật giúp đỡ và cho ở nhờ.

Chloe kể lại cảm xúc của mình lúc đó: "Tôi chỉ mừng vì mình đã đúng. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đã chứng minh được mình không hề điên rồ".

Người phát ngôn của đơn vị quản lý khu nhà cho biết vụ việc xảy ra khoảng 9 năm trước, sau vụ việc và các vụ bắt giữ, cơ quan này đã ngay lập tức niêm phong gác mái vì lý do an toàn và không nhận được bất kỳ báo cáo nào khác về việc chiếm dụng trái phép.