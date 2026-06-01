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Người phụ nữ lái Porsche đi đổ xăng, mời nam nhân viên vào xe ngồi luôn: Bất ngờ lý do

Lam Giang (Tổng hợp)
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Phản ứng của nam nhân viên khi xuống xe cũng gây chú ý.

Một đoạn clip mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú. Trong clip trích xuất từ camera an ninh tại một cây xăng, một người phụ nữ lái xe Porsche đến đổ xăng. Sau đó, người này mời nam nhân viên cây xăng vào xe ngồi. Sau khoảng 10 giây, nam nhân viên bước ra và nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Được biết, nam nhân viên cây xăng là Nguyễn Trọng Trí (SN 2004, trú tại TP Cần Thơ). Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Trí kể tình huống trên xảy ra hoàn toàn tình cờ. Khi thấy nữ khách hàng lái chiếc Porsche đến đổ xăng, Trí buột miệng nói với đồng nghiệp rằng không biết bao giờ mới có cơ hội được ngồi trên chiếc xe như vậy.

Trí nhảy lên vui sướng khi được ngồi thử xe sang mơ ước.

Sau khi đổ xăng xong, người phụ nữ bất ngờ chủ động hỏi Trí có muốn ngồi thử xe hay không? Ban đầu, nam thanh niên ngỡ mình nghe nhầm và chỉ định ngồi ở hàng ghế sau. Thế nhưng, nữ khách hàng đã xuống xe và mời Trí vào ngồi ở ghế lái để trải nghiệm.

Sau đó Trí đã vào ngồi thử, chàng trai nhận xét cảm giác lúc đó rất khó tả, rất thích, rất vui và rất hạnh phúc vì gặp được người tốt như vậy. Nam thanh niên cũng gửi lời cảm ơn tới nữ khách hàng.

Trí bộc bạch bản thân rất yêu thích ô tô nhưng chỉ dừng lại ở mức mơ ước vì điều kiện gia đình không cho phép. Việc lần đầu được ngồi sau vô lăng của một chiếc xe sang đã mang đến cho Trí cảm xúc đặc biệt.

Đoạn clip được Trí đăng lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm, đồng thời lan tỏa hành động đẹp của nữ khách hàng. Chàng trai trẻ khá bất ngờ khi clip nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

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