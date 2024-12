Người phụ nữ kiên trì ăn khoai lang luộc mỗi sáng, một năm sau đi khám, nhận kết quả bất ngờ

Kiên trì ăn 1 củ khoai lang luộc mỗi sáng trong 1 năm

Bà Lý Băng (64 tuổi, sống ở Sơn Đông, Trung Quốc) là một giáo viên đã về hưu. Kể từ khi nghỉ hưu, bà Lý bắt đầu chú trọng tới sức khỏe hơn. Bà Lý ưu tiên lựa chọn các thực phẩm lành mạnh cho các bữa ăn của bản thân mình. Một trong số những thực phẩm mà bà Lý yêu thích là khoai lang.

Theo bà Lý, khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Khoảng 1 năm trước, bà Lý bắt đầu ăn 1 củ khoai lang luộc vào bữa sáng. Bà Lý đã duy trì thói quen này suốt 1 năm nay với mong muốn cải thiện sức khỏe.

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây của bà Lý cũng đã giúp bà kiểm chứng lợi ích từ thói quen ăn khoai lang. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương cho biết các chỉ số đường huyết, chỉ số mỡ máu của bà Lý đều ở mức ổn định.

Khi nghe được kết quả này, bà Lý vô cùng vui mừng chia sẻ với bác sĩ: “Sức khỏe của tôi ổn định như vậy có phải là do tôi đã duy trì thói quen ăn khoai lang mỗi sáng trong 1 năm qua không?”

Bà Lý kiên trì đã kiên trì ăn 1 củ khoai lang luộc mỗi sáng trong suốt một năm. (Ảnh minh họa, nguồn: Sohu)

Bác sĩ lý giải lợi ích của khoai lang

Bác sĩ giải thích với bà Lý: “Tình trạng sức khỏe ổn định đến từ nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục vừa phải chứ không chỉ đến từ 1 loại thực phẩm bất kỳ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những lợi ích sức khỏe mà khoai lang cung cấp cho cơ thể”.

Theo bác sĩ, khoai lang chứa ít calo và giàu các chất dinh dưỡng có lợi như protein, chất béo, carb, chất xơ, các loại vitamin A, B6, C và các khoáng chất như kali, canxi, magie.

Bác sĩ cũng tiếp tục phân tích cụ thể cho bà Lý các lợi ích mà khoai lang đem lại cho cơ thể.

- Tăng cường sức khỏe ruột: Bác sĩ khẳng định ăn khoai lang thường xuyên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Khoai lang chứa nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy các lợi khuẩn trong đường ruột phát triển, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Chất xơ hòa tan trong khoai lang có thể tăng cảm giác no, từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng thức ăn. Điều này giúp mọi người hạn chế nạp dư thừa calo vào cơ thể, từ đó giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì hiệu quả.

- Kiểm soát lượng đường trong máu: Bác sĩ cho biết khi luộc, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp. Điều này có nghĩa là chúng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh như thực phẩm có chỉ số GI cao. Do đó, ăn khoai lang thường xuyên giúp kiểm soát lượng đường trong máu và phòng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Khoai lang luộc có chỉ số GI thấp, giúp ổn định đường huyết. (Ảnh: Nutrition Facts)

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Nghiên cứu cho thấy rằng khoai lang có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL trong máu, từ đó giúp làm giảm tỷ lệ mắc các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, khoai lang cũng giàu kali, giúp ổn định huyết áp, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

- Hỗ trợ miễn dịch: Khoai lang chứa nhiều vitamin A và vitamin C, hai loại vitamin hỗ trợ chức năng miễn dịch, đặc biệt trong mùa lạnh.

- Hỗ trợ thị lực: Khoai lang chứa nhiều vitamin A, một loại vitamin quan trọng với sức khỏe mắt.

- Cải thiện sức khỏe não bộ: Khoai lang cũng giàu vitamin B6, một loại vitamin quan trọng cho sức khỏe não bộ và hệ thần kinh. Thường xuyên ăn khoai lang giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

- Làm chậm quá trình lão hóa: Khoai lang giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương DNA và gây viêm. Tổn thương do gốc tự do có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C và beta-carotene trong khoai lang có thể thúc đẩy sự hình thành collagen ở da, giúp duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da.

Sau khi nghe bác sĩ chia sẻ các lợi ích của việc ăn khoai lang, bà Lý vô cùng vui mừng. Bà Lý cho biết sẽ tiếp tục ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để bổ sung các dưỡng chất có lợi cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe.