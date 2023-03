Người phụ nữ khuyết tật nuôi mẹ già, con thơ bằng thu nhập 50.000 đ/ngày

Từ căn phòng trọ nhỏ, nằm sâu trong ngõ hẹp ở quận Long Biên, Hà Nội, chị Lê Thị Hiên (sinh năm 1986, quê Vĩnh Phúc) bước từng bước chậm chạp ra đón khách. Ngồi trò chuyện, chị Hiên, một người mẹ đơn thân, bỗng bật khóc vì nghĩ đến số phận bất hạnh của bản thân.

Chị ngậm ngùi kể từ khi sinh ra, chị đã bị khuyết tật bẩm sinh, tay trái và chân trái không được lành lặn như người khác, quắp vào trong, cong vẹo nên rất yếu. Nhà nghèo lại ở quê, cha mẹ không có tiền đưa chị đi khám và điều trị.

Rồi cha mẹ chị đường ai nấy đi, hai chị em ở cùng mẹ, người thường xuyên đau ốm. Lên 10 tuổi, chị đã phải vừa chăm mẹ ốm, vừa làm việc nhà. "Vì tật nguyền nên tôi chậm chạp hơn người ta, làm việc gì cũng phải gấp 3, 4 thời gian người bình thường, chẳng việc nào ra việc nào", chị kể.

Ốm đau liên miên, chị Hiên chẳng thể đi làm thuê cho người khác. Ảnh: Lê Liên

Sau khi học hết lớp 9, chị Hiên xin mẹ đi học nghề may vá, được nhà nước tài trợ. Học hết 2 năm, chị lại xin vào nhà may tư nhân để học thêm kinh nghiệm. "Học nghề ở nhà người ta vất vả mà khổ cực khủng khiếp. Mình tật nguyền nên đôi lúc bị bắt nạt cũng phải ngậm đắng nuốt cay để kiếm cái nghề sinh nhai...", chị Hiên tâm sự.



Học xong nghề nhưng ở quê không có việc làm nên chị Hiên lên Hà Nội làm may. Cách đây mấy năm, chị được người ta cho chiếc máy may để làm ở nhà, nhiều người cũng chỉ cho chỗ lấy hàng về may. Chị kiếm được 50.000 -70.000 đồng/ngày nhờ nghề may vá.

"Hôm nào thâu đêm thì còn được hơn. Nhưng những ngày thâu đêm thì lại chẳng nhiều, người tôi hay đau ốm, nhức mỏi thường xuyên nên không làm được nhiều. Mẹ già 70 tuổi lại đau ốm, bà thường xuyên bị suy nhược cơ thể, cũng chẳng làm lụng được gì, dăm bữa nửa tháng lại xuống đây để tôi tiện đường chăm sóc", chị Hiên kể.

Người mẹ đơn thân nói thêm: "Con cũng nhỏ, thời tiết này cháu sốt liên miên, không có tiền đi khám, tôi chỉ cho cháu uống thuốc hạ sốt rồi cho nghỉ học ở nhà chăm sóc".

Trụ cột gia đình

Nhắc đến cô con gái 2 tuổi, chị Hiên quay ra nhìn con đang chơi trên giường. Cô bé là ước nguyện của chị nhiều năm tháng qua. Không lấy chồng nhưng chị Hiên mong mỏi một đứa con nên bé Hải Anh đã ra đời. May mắn thay, cô bé lành lặn, xinh xắn, đáng yêu và rất ngoan ngoan.

Nhưng quãng thời gian mang thai, sinh bé chẳng dễ dàng, thậm chí còn ngập tràn trong nước mắt. "Tôi bầu, đến ngày sắp sinh không đi lại được, vậy mà vẫn bị người ta lừa hết số tiền tiết kiệm. Cũng chỉ mấy triệu thôi, nhưng đó là cả gia tài của tôi. Lúc sinh bé, trong người tôi chẳng lấy một đồng, may được người dân và nhà chùa giúp đỡ mới vượt cạn thành công. Sống và nuôi con đến giờ này cũng nhờ hàng xóm, người cho gạo, người cho rau sống qua ngày", chị Hiên nói.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, 2 mẹ con sống nương tựa vào những "người lạ". Ảnh: Lê Liên

Tủi thân, cô đơn nhưng chị Hiên chẳng biết than phiền với ai vì gia đình chị cũng chẳng ai đủ sức khỏe đồng hành cùng chị. Chị là trụ cột chính trong gia đình.



"Mấy hôm nay thức đêm nhiều khiến dạ dày tôi đau vô cùng, nôn cả ra máu nhưng lại không dám đi khám vì nếu đi sẽ hết nhiều tiền. Tiền cho con đi khám cũng chẳng có, chỉ còn một chút tiền đóng học cho con. Tôi cũng chỉ biết cố gắng làm kiếm thêm tiền trang trải nhà trọ và ăn uống. Thời gian tới thế nào tôi cũng chẳng dám nghĩ tới", chị Hiên khóc nghĩ về tương lai.

Bà Lê Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Hiên. Bà Hương cho bết hoàn cảnh của chị Hiên rất tội, khuyết tật từ bé, bố mẹ lại không vẹn toàn. Bà Trần Thị Mai, mẹ của chị Hiên, đau ốm liên miên, mắt mờ nên di chuyển khó khăn vô cùng. Cô em gái chị Hiên lấy chồng nhưng cũng chẳng vẹn toàn, đã dẫn 2 con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù tật nguyền nhưng chị Hiên lại là trụ cột chính trong gia đình. Địa phương có giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nhỏ nào đó, bà Hương nói.