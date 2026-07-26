Người phụ nữ giảm 27kg trong 5 tháng gây sốt mạng: "Tôi không ăn kiêng kham khổ, nhiều người còn tưởng tôi mắc… ung thư"

Màn lột xác giảm từ 84kg xuống 57kg chỉ trong 5 tháng khiến nhiều người kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ người phụ nữ này mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư khiến cơ thể suy kiệt.

Khi thấy một người bất ngờ sụt hơn 27kgkg chỉ trong thời gian ngắn, phản xạ tự nhiên của đa số mọi người là liên tưởng ngay đến những ngày tháng tập luyện kham khổ, ăn uống kiêng khem khắc nghiệt. Thậm chí, không ít người còn dấy lên sự lo lắng mơ hồ rằng đối phương đang đối mặt với biến cố sức khỏe nghiêm trọng, khiến thể trạng bị tàn phá nặng nề. Đặc biệt là ung thư.

Chính vì vậy, khi cô Tarah Blake Saylor (Mỹ) lột xác ngoạn mục từ 84kg xuống còn 57kg chỉ sau 5 tháng, ngoại hình thay đổi quá nhanh chóng đã làm bùng nổ hàng loạt nghi vấn. Những người quen biết không khỏi hoảng hốt, thậm chí nhiều người còn ngộ nhận cô đang âm thầm chống trội với căn bệnh quái ác như ung thư nên mới sụt cân dữ dội đến vậy.

Cô gái giảm 27kg trong 5 tháng, khiến nhiều người nghi ngờ cô mắc bệnh (Ảnh: Journaldes Femmes)

Thế nhưng, câu chuyện giảm cân gây sốt cộng đồng mạng của Tarah lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Cô khẳng định bản thân sở hữu sức khỏe hoàn toàn bình thường, chưa từng mắc ung thư hay rơi vào cảnh kiệt sức vì bệnh tật. Điều đáng kinh ngạc là hành trình trút bỏ 28kg mỡ thừa của cô không hề có sự xuất hiện của những chế độ tập luyện hà khắc hay khổ sở vì nhịn ăn. Tất cả sự thay đổi này chỉ bắt nguồn từ việc thiết lập lại tư duy và duy trì những điều chỉnh rất nhỏ trong đời sống thường nhật.

"Rất nhiều người nhanh chóng bỏ cuộc vì phương pháp họ chọn quá lệch tông so với lối sống thực tế, hoặc tự đặt ra cho mình quá nhiều quy tắc trói buộc. Tôi chọn cách đi ngược lại: duy trì những thói quen quen thuộc thay vì cố xáo trộn toàn bộ cuộc sống. Một chiến lược giảm cân thực sự hiệu quả phải được tích hợp mượt mà vào nhịp sống hiện có. Ở đó, giờ giác sinh hoạt, thói quen ăn uống hay thời gian thư giãn chỉ cần tinh chỉnh cho phù hợp chứ không bị loại bỏ hoàn toàn", Tarah trải lòng về bí quyết của mình.

3 bí quyết giảm cân tưởng lạ mà quen của Tarah Blake Saylor

Để có thể kiên trì suốt 5 tháng liên tục mà không rơi vào trạng thái nản lòng hay mệt mỏi, Tarah đã xây dựng cho mình 3 trụ cột cực kỳ thực tế trong hành trình giảm cân:

Thay thế món khoái khẩu bằng món lành mạnh thay vì nhịn ăn

Chìa khóa đầu tiên giúp Tarah vượt qua những cơn thèm ăn đột ngột là không ngược đãi vị giác của bản thân. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn các món ăn ưa thích, cô bình tĩnh tìm kiếm những giải pháp thay thế cân bằng hơn.

"Đừng ngừng ăn khoai tây chiên, chỉ cần chuyển sang ăn khoai tây nhưng lành mạnh. Đừng ép mình bỏ kem, hãy chọn những dòng kem tốt cho sức khỏe. Về cơ bản, tôi luôn có sẵn giải pháp thay thế lành mạnh cho hầu hết mọi món ăn khoái khẩu", cô chia sẻ.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Tập luyện linh hoạt theo nhịp sinh học cá nhân

Tarah cho rằng việc ép bản thân thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục khi cơ thể chưa sẵn sàng là nguyên nhân hàng đầu gây bỏ cuộc. Cô linh động chọn tập luyện sau giờ làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi chiều tùy theo lịch trình.

Nguyên tắc của cô là ưu tiên các bài tập thoải mái: "Hãy chọn bài tập mà bạn không có cảm giác mình đang phải tập thể dục. Mỗi ngày, tôi dành trọn 1 giờ trong lịch trình tâph luyện chỉ để vừa đi bộ nhẹ nhàng trên máy chạy vừa lướt điện thoại".

Nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần bằng bảng tầm nhìn và nhật ký

Bí quyết cuối cùng giúp cô giữ vững đường chạy nằm ở yếu tố tâm lý. Cô tự tay thiết kế một bảng tầm nhìn (vision board) và đặt ở nơi dễ thấy nhất. Mỗi khi cơn thèm ăn đồ nhanh như hamburger trỗi dậy, cô lại nhìn vào đó để nhắc nhở bản thân về mục tiêu ban đầu. Đồng thời, thói quen viết nhật ký gửi cho "chính mình trong tương lai" giúp cô liên tục củng cố niềm tin và ghi nhận tiến trình thay đổi của bản thân.

Ảnh minh họa (Getty images)

Nghìn lại cả hành trình, Tarah tin rằng sự kết hợp giữa những mục tiêu rõ ràng và thói quen thực tế chính là chìa khóa quyết định sự thành công. Cô tự thuyết phục bản thân rằng mỗi quyết định nhỏ đưa ra hàng ngày đều là món quà có giá trị dành cho chính cô ở hiện tại và tương lai. Hành trình giảm cân thông minh, khoa học của người phụ nữ Mỹ này hiện vẫn đang tiếp tục lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng lớn cho đông đảo cư dân mạng.