Người phụ nữ 'gầy như que củi' vẫn mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Mới đây khi đi khám, chị Hoàng Thúy N. (31 tuổi, sống ở Ninh Bình) rất bất ngờ khi nhận chẩn đoán gan nhiễm mỡ.

Người phụ nữ này cao 1m57 nhưng chỉ nặng 43kg, chỉ số BMI chỉ đạt 17,2 cho thấy cơ thể thuộc loại thiếu cân. Trước khi lấy chồng và sau khi sinh con, cân nặng của chị vẫn vậy. Chị N. cho biết bản thân cũng là người kén ăn và ăn ít, mỗi bữa chỉ một bát cơm kèm ít thức ăn, rau củ. Chị không cố gắng ăn nhiều vì cũng không thích béo.

Thời gian gần đây, chị Hoàng Thúy N. thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu năng lượng, khó duy trì công việc bán hàng kéo dài từ sáng đến tối. Lo lắng cho sức khỏe, chị quyết định đi khám và nhận kết quả mắc gan nhiễm mỡ.

“Tôi bất ngờ khi nhận kết quả từ bác sỹ vì cứ nghĩ chỉ những người thừa cân, béo phì mới bị gan nhiễm mỡ chứ gầy như tôi sao có thể bị bệnh này” , nữ bệnh nhân chia sẻ.

Ngày càng nhiều người trẻ đi khám sức khỏe, kiểm tra dinh dưỡng.

Thực ra, trường hợp của N. không phải là cá biệt. Chị Bùi Lan H. (30 tuổi, Thanh Hóa) cũng thuộc tuýp người gầy, cao 1m62, nặng 45kg, có lối sống lành mạnh, không uống rượu bia (theo lời chị tự nhận), vậy mà vẫn được bác sỹ chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ 2 trong một lần kiểm tra sức khỏe.

Khi tìm hiểu thêm thông tin, chị H. không khỏi lo lắng khi biết bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, thậm chí ung thư gan nếu không được kiểm soát kịp thời.

Vì sao người gầy vẫn mắc gan nhiễm mỡ?

Lý giải hiện tượng này, ThS.BS Trần Thị Kim Ngọc - Bệnh viện đa khoa Medlatec cho biết gan nhiễm mỡ chủ yếu liên quan đến rối loạn chuyển hóa tại gan.

Gan là cơ quan đảm nhiệm việc chuyển hóa đường và chất béo. Khi lượng đường và lipid trong cơ thể vượt quá nhu cầu, nó sẽ phải xử lý liên tục. Nếu tình trạng này kéo dài, gan bị quá tải, không thể chuyển hóa hết, dẫn đến tích tụ mỡ trong tế bào gan.

Khi lượng mỡ chiếm trên 5% trọng lượng gan, tình trạng gan nhiễm mỡ hình thành.

“Đúng là người béo phì có nguy cơ cao hơn, nhưng không có nghĩa là người gầy được an toàn tuyệt đối ”, bác sỹ nhấn mạnh.

Ở những người gầy, đặc biệt là người ăn uống thiếu chất, thiếu vi chất dinh dưỡng, quá trình chuyển hóa trong cơ thể bị ảnh hưởng. Khi đó, việc xử lý và đào thải mỡ tại gan cũng kém hiệu quả, dẫn đến tích tụ mỡ.

Một số yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ ở người gầy như nhiễm virus viêm gan B, C hoặc sử dụng thuốc kéo dài ảnh hưởng đến chức năng gan.

Theo bác sỹ, bệnh gan nhiễm mỡ được chia thành 3 cấp độ. Ở cấp độ 1, mỡ chiếm khoảng 5%-10% trọng lượng gan, triệu chứng thường mờ nhạt, khó nhận biết. Đến cấp độ 2, mỡ chiếm 10%- 25%, bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến cấu trúc gan. Cấp độ 3 là giai đoạn nặng nhất khi lượng mỡ vượt quá 25%, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Triệu chứng của bệnh thường không rõ ràng, chủ yếu là cảm giác mệt mỏi kéo dài, nặng tức vùng bụng trên bên phải hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Chính vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Nếu không được kiểm soát, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, dẫn đến xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư gan.

Từ những trường hợp trên, bác sỹ khuyến cáo người dân dù gầy hay béo đều cần chủ động bảo vệ lá gan. Chế độ ăn hợp lý là yếu tố then chốt. Nên tăng cường các thực phẩm giàu protein chất lượng cao như cá, đặc biệt là cá chứa axit béo omega-3, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ chức năng gan. Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và đồ uống có đường, những yếu tố khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, cải thiện quá trình chuyển hóa mỡ.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng. Người bình thường nên khám ít nhất mỗi năm một lần, người có bệnh nền cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Đối với người đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, việc tuân thủ hướng dẫn điều trị và thay đổi lối sống là yếu tố quyết định để ngăn ngừa biến chứng.

Câu chuyện của những phụ nữ “gầy như que củi” nhưng vẫn mắc gan nhiễm mỡ là lời cảnh báo rõ ràng: Cân nặng không phản ánh toàn bộ sức khỏe, và những thói quen tưởng chừng vô hại có thể âm thầm gây tổn thương lá gan mỗi ngày.