3 loại cây rất hợp với người trẻ: Biết trồng thì khỏe toàn thân

Trà My (tổng hợp) |

Người trẻ bận rộn vẫn có thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày chỉ nhờ vài chậu cây nhỏ. Chọn đúng loại cây không chỉ làm đẹp không gian mà còn cải thiện thể chất, tinh thần.

Trong nhịp sống hiện đại, người trẻ ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trong những xu hướng đơn giản nhưng hiệu quả là trồng cây trong nhà. Không chỉ giúp không gian sống xanh hơn, cây cảnh còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực nếu biết lựa chọn phù hợp.

Theo báo VnExpress, việc tiếp xúc với cây xanh có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung. Điều này đặc biệt quan trọng với người trẻ thường xuyên làm việc trong môi trường áp lực cao.

Dưới đây là 3 loại cây dễ trồng, không tốn diện tích nhưng lại mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

1. Cây phát tài – thanh lọc không khí hiệu quả

Cây phát tài là lựa chọn quen thuộc trong các căn hộ chung cư nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Cây không cần quá nhiều ánh sáng và cũng không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Theo thông tin từ VnExpress, cây phát tài giúp hấp thụ khí CO₂, tăng lượng oxy và cải thiện chất lượng không khí. Nhờ đó, không gian sống trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt với những người làm việc nhiều trong phòng kín.

Ngoài lợi ích sức khỏe, cây còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, giúp tinh thần thư giãn hơn.

2. Cây nha đam – làm đẹp và hỗ trợ tiêu hóa

Cây nha đam (lô hội) là lựa chọn cực kỳ phù hợp với người trẻ sống ở không gian nhỏ. Đây là loại cây dễ trồng, không cần chăm sóc nhiều và có thể đặt ở ban công hoặc cửa sổ.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, nha đam chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Gel nha đam có thể dùng để làm dịu da, hỗ trợ điều trị bỏng nhẹ, đồng thời còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa khi sử dụng đúng cách.

Ngoài ra, nha đam còn có khả năng thanh lọc không khí ở mức độ nhất định, giúp không gian sống trong lành hơn.

3. Cây bạc hà – giúp tỉnh táo và giảm stress

Bạc hà là một trong những loại cây nhỏ gọn, dễ trồng nhất, rất phù hợp với người trẻ sống ở căn hộ. Chỉ cần một chậu nhỏ đặt ở cửa sổ hoặc bàn làm việc là đủ để phát huy tác dụng.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, tinh dầu bạc hà có tác dụng giảm căng thẳng, hỗ trợ tiêu hóa và giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Hương thơm nhẹ nhàng từ lá bạc hà đặc biệt hữu ích cho những người làm việc trí óc hoặc học tập nhiều giờ liền.

Ngoài ra, bạc hà còn có thể sử dụng trực tiếp trong đồ uống hoặc món ăn hằng ngày.

Lợi ích tổng thể khi trồng cây trong nhà

Không chỉ riêng từng loại cây, việc trồng cây nói chung mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Theo VnExpress, không gian sống có cây xanh giúp giảm lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây mỗi ngày còn giúp người trẻ hình thành thói quen sống chậm, cân bằng cảm xúc và giảm áp lực từ cuộc sống hiện đại.

Kết luận

Không cần diện tích lớn, chỉ với vài chậu cây nhỏ, người trẻ vẫn có thể cải thiện sức khỏe toàn diện. Cây phát tài giúp làm sạch không khí, nha đam hỗ trợ làm đẹp và tiêu hóa, còn bạc hà giúp tinh thần thư giãn và tỉnh táo.

Lựa chọn đúng loại cây phù hợp với không gian sống không chỉ giúp ngôi nhà thêm xanh mà còn mang lại những lợi ích lâu dài cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

