Người phụ nữ đi khám khó tiêu "lộ" ra ung thư tuyến tụy, bác sĩ nhíu mày: Đừng coi đau ở 3 chỗ này là bệnh vặt!

Bà Lý (Vân Nam, Trung Quốc) năm nay ngoài 40 tuổi, thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau bụng âm ỉ, đặc biệt là sau khi ăn đồ dầu mỡ hoặc thức ăn cứng. Tin rằng dạ dày mình chỉ đang "biểu tình" do tuổi tác, bị khó tiêu nên bà tự mua thuốc uống để giảm bớt sự khó chịu. Cho đến khi cơn đau vùng bụng trên trở nên dữ dội, lan rộng ra sau lưng khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn, bà mới tìm đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhíu mày thông báo vấn đề không nằm ở dạ dày mà xuất phát từ tuyến tụy. Tại thời điểm phát hiện, khối u đã tiến triển đến giai đoạn 3 với tiên lượng rất xấu, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng. Bà Lý bàng hoàng nhận ra mình thậm chí không biết tuyến tụy nằm ở đâu hay có chức năng gì cho đến khi sự chủ quan đã đẩy bản thân vào tình cảnh ngặt nghèo.

Ảnh minh họa

3 vị trí đau "kêu cứu" của tuyến tụy tuyệt đối không được bỏ qua

Tuyến tụy là cơ quan nhỏ dài 12 đến 15cm, nằm sâu sau dạ dày, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc tiết men tiêu hóa và điều tiết đường huyết. Theo các bác sĩ, khi cơ quan này gặp trục trặc, cơ thể sẽ phát ra tín hiệu đau tại 3 vị trí điển hình sau:

1. Đau ở giữa vùng bụng trên (thượng vị)

Đây là tín hiệu sớm và phổ biến nhất. Cơn đau có đặc điểm là âm ỉ hoặc dai dẳng, xuất hiện rõ rệt nhất sau mỗi bữa ăn. Do tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết men tụy tiêu hóa thức ăn, các khối u hoặc tình trạng viêm sẽ gây ra cảm giác đau tức khó chịu tại vùng này.

Ảnh minh họa

2. Đau lan ra sau lưng (đặc biệt là lưng trên)

Nhiều người lầm tưởng đây là đau mỏi cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, vì tuyến tụy nằm ở vị trí phía sau dạ dày và sát với cột sống, khi có khối u phát triển, nó sẽ chèn ép hoặc kích thích các dây thần kinh chạy dọc vùng lưng, gây ra những cơn đau nhức nhối xuyên thấu ra phía sau.

3. Đau ở phía dưới xương ức

Vị trí đau này xảy ra khi tình trạng tổn thương ở tụy lan rộng hoặc gây kích thích lên các dây thần kinh dưới cơ hoành. Cơn đau dưới xương ức dễ bị nhầm với đau dạ dày hoặc trào ngược, nhưng nếu đi kèm với tình trạng khó tiêu kéo dài thì đây chính là lời cảnh báo nguy hiểm từ tuyến tụy.

Làm thế nào để tuyến tụy khỏe mạnh?

Ảnh minh họa

Để bảo vệ tuyến tụy, bạn nên xây dựng lối sống khoa học và duy trì các thói quen lành mạnh mỗi ngày. Việc ưu tiên thực đơn ít dầu mỡ, ít đường và giàu chất xơ giúp giảm tải áp lực cho hoạt động tiêu hóa và bài tiết men tụy.

Bên cạnh đó, duy trì cân nặng ổn định thông qua vận động thể chất đều đặn và ngủ sớm trước 23 giờ là chìa khóa để ổn định hệ thống nội tiết. Sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý và tầm soát sức khỏe định kỳ sẽ giúp bạn theo dõi sát sao tình trạng cơ thể, từ đó ngăn ngừa tổn thương tế bào và đẩy lùi nguy cơ ung thư hiệu quả.