Nữ nhân viên kinh doanh mắc ung thư phổi ở tuổi 21, cầu xin mọi người: “Đừng mắc sai lầm giống tôi”

Một người phụ nữ bắt đầu hút thuốc lá điện tử (vape) từ năm 15 tuổi đã lên tiếng kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen này sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi ở tuổi 21.

Kayley Boda, hiện 22 tuổi, mỗi tuần dùng hết một chiếc thuốc lá điện tử dùng một lần (chứa khoảng 600 hơi). Tháng 1 năm 2025, cô bắt đầu ho ra chất nhầy màu nâu, sần sùi như hạt từ phổi.

Kayley, nhân viên kinh doanh đến từ Manchester, Anh, cho biết các bác sĩ đã khám cho cô tới tám lần, nói rằng cô chỉ bị nhiễm trùng ngực — cho đến khi cô ho ra máu.

Kayley Boda, hiện 22 tuổi, chia sẻ câu chuyện mắc ung thư của mình để cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử.

Sau đó, các bác sĩ chụp X-quang cho Kayley và phát hiện một vùng mờ trên phổi. Cuối cùng, cô gái 21 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Kể từ đó, cô đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải, cùng với hóa trị, và trở nên yếu đến mức phải học lại cách đi bộ.

Giờ đây, Kayley cảnh báo mọi người hãy nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn của vape, kêu gọi đừng mắc sai lầm giống cô.

"Hãy tránh xa thuốc lá điện tử"

Kayley chia sẻ: “Vài tháng sau khi tôi chuyển từ thuốc lá điện tử tái sử dụng sang thuốc lá điện tử dùng một lần, tôi bắt đầu ho ra chất nhầy màu nâu, sần sùi. Các bác sĩ cho tôi về nhà tám lần với chẩn đoán nhiễm trùng ngực.”

Kayley điều trị tại bệnh viện.

“Sau đó tôi bắt đầu ho ra máu, nên họ chụp X-quang và phát hiện một vùng mờ trên phổi. Họ nói rằng với độ tuổi còn trẻ như tôi, họ 99% chắc chắn đó không phải ung thư, nên bảo tôi đừng lo.”

“Khi tôi nhận kết quả và họ nói đó là ung thư phổi, cảm giác thật không thể tin nổi. Trước khi được chẩn đoán, tôi rất ngây thơ và nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với mình.”

Kayley cho biết các bác sĩ không thể đưa ra nguyên nhân chính xác gây ung thư cho cô, nhưng khẳng định rằng hút thuốc lá và hút thuốc lá điện tử chắc chắn không có lợi.

“Tôi cho rằng căn bệnh ung thư của mình là do vape… Gia đình tôi không có tiền sử ung thư phổi,” cô nói.

Cô gái trẻ cho biết gia đình cô không có tiền sử ung thư.

“Tôi đã ngừng thuốc lá điện tử được ba tháng, bắt người yêu tôi bỏ, mẹ tôi bỏ, và tôi đang thúc giục tất cả bạn bè mình bỏ. Hãy tránh xa thuốc lá điện tử, vì chúng sớm muộn cũng gây hại cho bạn.”

Kayley trong quá trình hóa trị.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (CRUK) cho biết chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy thuốc lá điện tử gây ung thư. Thuốc lá điện tử được xem là ít gây hại hơn thuốc lá, vì không chứa thuốc lá (tobacco) gây ung thư hay hầu hết các hóa chất độc hại có trong thuốc lá điếu, như nhựa thuốc (tar) và carbon monoxide.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vape không có rủi ro.

Do vape chưa tồn tại lâu như thuốc lá, nên vẫn thiếu các nghiên cứu dài hạn, nhưng các nghiên cứu hiện có cho thấy thuốc lá điện tử có thể làm tăng huyết áp, hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh phổi mạn tính hay hen suyễn.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy vape có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đau tim và đột quỵ ở những người đã từng hút thuốc. Vape cũng chứa nicotine, một chất gây nghiện.

CRUK khuyến cáo rằng thuốc lá điện tử chỉ nên được sử dụng để giúp cai thuốc lá, hoặc để ngăn người đã cai quay lại hút thuốc lá truyền thống. Không nên bắt đầu hút vape nếu bạn chưa từng hút thuốc lá.