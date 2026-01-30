Người phụ nữ đau bụng dữ dội nên đi khám, chuyện xảy ra 23 phút sau đó gây "chấn động"

Một phụ nữ trẻ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vì đau bụng dữ dội nên vào khoa cấp cứu, nhưng chỉ 23 phút sau đã sinh thường một bé trai, trong khi bản thân hoàn toàn không biết mình đang mang thai.

Sự việc xảy ra ngày 21/1 tại Bệnh viện số 903. Điều đáng nói là người phụ nữ này là lần đầu mang thai, bụng không to rõ, kinh nguyệt vốn không đều, lại thiếu kiến thức về thai sản nên suốt thai kỳ không hề nhận ra sự tồn tại của thai nhi. Chỉ đến khi cơn đau bụng tăng nhanh và theo nhịp, các bác sĩ cấp cứu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng mới nhận ra dấu hiệu co bóp tử cung đều đặn, lập tức kích hoạt quy trình phối hợp đa chuyên khoa. Nhờ xử trí kịp thời, ca sinh diễn ra an toàn, mẹ tròn con vuông.

Người phụ nữ hạ sinh bé trai ngay sau 23 phút đến phòng cấp cứu



Trường hợp này được chẩn đoán là “mang thai ẩn” (thai kỳ tiềm ẩn) kèm sinh cấp, một tình huống khá hiếm gặp trong thực hành sản khoa. Thông tin sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự mừng rỡ vì kết cục tốt đẹp, thậm chí có ý kiến cho rằng “không bị nghén, không phù nề” là… quá may mắn. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhanh chóng lên tiếng cảnh báo: đây không phải điều đáng ao ước, mà là một nguy cơ y khoa tiềm ẩn.

Về mặt y học, “mang thai ẩn” là tình trạng phụ nữ chỉ phát hiện có thai ở giai đoạn rất muộn, thậm chí khi đã chuyển dạ. Hiện tượng này thường gặp ở người có vóc dáng đầy đặn, kinh nguyệt thất thường, hoặc không nhạy cảm với thay đổi của cơ thể. Do không được phát hiện sớm, thai phụ không được khám thai định kỳ, không bổ sung vi chất cần thiết như axit folic, sắt, canxi, cũng không điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp. Hệ quả là thai nhi có nguy cơ thiếu dinh dưỡng, chậm phát triển trong tử cung, thậm chí gặp rối loạn phát triển.

Nguy cơ không chỉ dừng lại ở thai nhi. Với người mẹ, sinh nở trong tình trạng không chuẩn bị trước có thể dẫn đến tai biến sản khoa nếu thai ngôi bất thường, nhau thai bong không hoàn toàn, băng huyết sau sinh hoặc phải can thiệp phẫu thuật khẩn cấp trong điều kiện thiếu thời gian đánh giá đầy đủ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, dù tỷ lệ “mang thai ẩn” không cao, nhưng đây là lời nhắc rõ ràng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi: đừng chủ quan với những thay đổi của cơ thể. Kinh nguyệt bất thường, tăng cân không rõ nguyên nhân, căng tức bụng, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài… đều là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm tại cơ sở sản phụ khoa.

Chủ động trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản và duy trì thói quen khám định kỳ chính là cách đơn giản nhưng quan trọng nhất để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và con.

Nguồn và ảnh: ETToday