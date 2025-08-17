Người phụ nữ "cơ thể toàn nhựa", mắc ung thư nội mạc tử cung bỗng "khỏi bệnh" nhờ làm 3 việc

Một nữ nhân viên văn phòng còn rất trẻ đã từng phải đối diện với bản án tử khi được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung. Ba lần sinh thiết, kết quả đều xác nhận là ung thư. Ban đầu, bác sĩ phụ khoa khuyên nên cắt bỏ tử cung để ngăn bệnh lây lan. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ sau 9 tháng kiên trì thay đổi lối sống, tế bào ung thư biến mất hoàn toàn, và sau đó cô còn mang thai, sinh con khỏe mạnh.

Câu chuyện được bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia y học chức năng tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ trong một chương trình sức khỏe. Khi thăm khám kỹ hơn, ông phát hiện trong cơ thể bệnh nhân có nồng độ chất hóa dẻo (phthalates) cực cao. Đây là hóa chất thường thấy trong túi nilon, cốc giấy có lớp nhựa, thậm chí giấy in nhiệt mà dân văn phòng hay tiếp xúc. Chúng có thể đi vào cơ thể, gây rối loạn nội tiết và làm tăng nguy cơ ung thư.

Trước tình hình đó, bác sĩ Lưu đã hướng dẫn bệnh nhân kết hợp điều trị y khoa với một kế hoạch “thải độc toàn diện”:

- Ăn nhiều rau thuộc họ cải (như bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải, cải thìa, cải ngọt, cải bẹ xanh, cải xoăn, cải rổ, củ cải trắng, rau rocket…).

- Uống đủ trên 2,5 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố.

- Duy trì vận động thể chất đều đặn, nếu trời lạnh khó tập thì thay bằng ngâm chân, tắm nước ấm để ra mồ hôi.

Kết quả, sau 6 tháng, lượng chất hóa dẻo trong cơ thể cô gái giảm rõ rệt. Đến tháng thứ 9, sinh thiết lần nữa thì không còn dấu vết ung thư. Câu chuyện tưởng như không thể đã trở thành sự thật: cô gái trẻ không chỉ lấy lại sức khỏe mà còn có được thiên chức làm mẹ.

Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là dân văn phòng: thói quen sử dụng túi nilon đựng đồ nóng, uống cà phê bằng ly giấy, tiếp xúc hóa chất hàng ngày… đều có thể âm thầm hủy hoại cơ thể. Hãy tập cho mình thói quen sống xanh, ăn nhiều rau củ họ cải, uống đủ nước, hạn chế nhựa dùng một lần để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa ung thư ngay từ bây giờ.