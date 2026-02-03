HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người phụ nữ có nguy cơ bị cụt cẳng tay khi dựng cây nêu đón Tết

Ngọc Tú |

Đang dựng nêu đón Tết thì phần ngọn chạm vào đường dây điện khiến một người phụ nữ ở xã Nhân Hòa (Nghệ An) bị điện giật và có nguy cơ phải cắt cụt cẳng tay.

Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. (trú thôn Thành Tiến, xã Nhân Hòa, Nghệ An) bị điện giật trong lúc dựng cây nêu đón Tết .

Trước đó vào chiều 1/2, bà H. cùng chồng dựng cây nêu bằng tre tươi để đón Tết. Trong lúc dựng nêu, không may phần ngọn cây tre chạm vào đường dây điện khiến cả 2 vợ chồng bị giật.

- Ảnh 1.

Bà H. bị bỏng điện độ III, IV, V nhiều khu vực trên cơ thể.

Phát hiện sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Riêng bà H. bị nặng nên được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An vào sáng 2/2 để cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân H. được các bác sĩ chẩn đoán chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải; bỏng điện độ III, IV, V vùng ngực, vai trái và cẳng bàn tay phải. Nghiêm trọng hơn, vùng cổ tay phải của bà H. bị bỏng sâu vòng quanh, nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt cẳng tay rất cao.

- Ảnh 2.

Các bác sĩ đã phẫu thuật tuy nhiên nguy cơ nạn nhân H. phải cắt cụt cẳng tay rất cao.

TS.BS Trịnh Văn Thông - Trưởng khoa Bỏng cho biết, sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động tạm ổn định. Tuy nhiên, vết bỏng còn đau nhiều, rỉ dịch, bàn và các ngón tay phải vẫn tím tái, hồi lưu máu rất kém. Tiên lượng nguy cơ cắt cụt cẳng tay rất cao.

Bác sĩ bệnh viện trung ương cảnh báo
