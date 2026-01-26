Người phụ nữ có 2 lá gan phủ trắng lớp mỡ kèm 2 khối u, bác sĩ cũng phát sợ vì thói quen uống

Theo thông tin từ China Times, nữ bệnh nhân đến bệnh viện làm siêu âm và được phát hiện có gan nhiễm mỡ mức độ nặng, với 40%–60% mô gan bị thay thế bởi mỡ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện thêm hai khối u ở gan cần được loại bỏ để bảo toàn chức năng gan bình thường.

Bác sĩ Ngô Khôn Đạt, chuyên khoa Ngoại tại Bệnh viện Li Tổng Hợp – Chi nhánh Đài Trung, cho biết bệnh nhân không có tiền sử sử dụng rượu bia, cũng không có tiền sử viêm gan B hoặc C, nhưng có lối sống ít vận động và sở thích “nghiện” đồ ngọt. Khi điều dưỡng kiểm tra phòng bệnh, đồ ngọt và trái cây chất đống bên cạnh giường cho thấy bệnh nhân thường xuyên ăn nhiều đường.

Người phụ nữ bị mỡ bao phủ quanh gan vì thói quen thích ăn đồ ngọt

Theo bác sĩ Ngô, mỡ gan nghiêm trọng cộng với khối u là những tổn thương rất đáng lo ngại. Để gan có thể hoạt động bình thường trở lại, kíp mổ đã sử dụng hệ thống robot “cánh tay đa khớp” để cắt bỏ phần gan bên trái cùng phương pháp tiêu diệt bằng sóng cao tần (RF Ablation) cho khối u thứ hai. Trong quá trình phẫu thuật, nhóm bác sĩ đã loại bỏ 223 gram mô gan nhiễm mỡ, tương đương trọng lượng một quả táo nhỏ.

Bác sĩ Ngô nhấn mạnh, trong những năm gần đây, tỷ lệ gan nhiễm mỡ tiến triển thành ung thư gan đang có xu hướng gia tăng. Điều này khiến bệnh lý tưởng chừng “vô hại” như gan nhiễm mỡ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Vị chuyên gia cho rằng, chế độ ăn giàu đường, kéo dài trong nhiều năm chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ nghiêm trọng ở bệnh nhân, dù không có các yếu tố nguy cơ truyền thống như rượu bia hay viêm gan virus.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa gan nhiễm mỡ cũng như các biến chứng nguy hiểm liên quan, người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế tiêu thụ đồ ngọt và thực phẩm giàu đường, đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý. Bên cạnh đó, xây dựng thói quen vận động thể chất đều đặn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chuyển hóa, giảm tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.