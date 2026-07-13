Người phụ nữ bị xuất huyết não, hôn mê sau khi uống canh đậu xanh liên tục trong 3 ngày

Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc trong mùa nóng có tác dụng giải độc và làm mát cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng nó, trường hợp dưới đây là 1 ví dụ.

Một phụ nữ ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), có tiền sử cao huyết áp lâu năm, thường xuyên uống thuốc và huyết áp của bà được kiểm soát tương đối tốt. Sau khi trời vào hè, bà nghe nói canh đậu xanh có thể giải nhiệt và giải độc, vì vậy đã nấu một nồi lớn và uống khoảng 1500ml mỗi ngày như nước uống hàng ngày. Sau ba ngày liên tiếp, bà đột nhiên bị đau đầu dữ dội và nôn mửa, sau đó rơi vào hôn mê. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị xuất huyết não.

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Các bác sĩ giải thích rằng các thành phần protein đặc biệt trong đậu xanh có thể dễ dàng liên kết với một số thuốc hạ huyết áp, cản trở sự hấp thu thuốc và làm giảm nồng độ thuốc trong máu. Đồng thời, đậu xanh có tác dụng lợi tiểu, làm tăng tốc độ bài tiết thuốc và các chất chuyển hóa của thuốc qua thận, làm suy yếu đáng kể tác dụng hạ huyết áp.

Việc bệnh nhân tiêu thụ một lượng lớn canh đậu xanh trong thời gian ngắn tương đương với việc liên tục "pha loãng" hiệu quả của thuốc, dẫn đến huyết áp tăng đột biến không kiểm soát và cuối cùng gây ra vỡ mạch máu não.

Ngoài những người đang dùng thuốc hạ huyết áp, những người đang dùng thuốc hạ đường huyết và thuốc chống đông máu cũng cần phải hết sức thận trọng:

- Các loại thuốc hạ đường huyết: Bản thân đậu xanh có tác dụng điều hòa đường huyết nhất định. Nếu bạn uống nhiều canh đậu xanh trong khi dùng thuốc, tác dụng kết hợp của cả hai có thể khiến đường huyết giảm quá thấp, dẫn đến các triệu chứng hạ đường huyết như tim đập nhanh, run rẩy và đổ mồ hôi lạnh. Trong trường hợp nặng, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến ý thức.

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- Thuốc chống đông máu: Những loại thuốc này ngăn ngừa đông máu bằng cách đối kháng với vitamin K. Đậu xanh chứa vitamin K, và việc tiêu thụ một lượng lớn đậu xanh tương đương với việc cung cấp "nguyên liệu đông máu", làm suy yếu hiệu quả của thuốc chống đông máu và tăng nguy cơ huyết khối hoặc chảy máu.

Với thời tiết nóng bức, nhiều người quen dùng canh đậu xanh để giải nhiệt. Tuy nhiên, bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường và thuốc chống đông máu cần đặc biệt cẩn thận:

- Tránh uống canh đậu xanh trong vòng hai giờ trước hoặc sau khi uống thuốc hạ huyết áp, hạ đường huyết hoặc thuốc chống đông máu.

- Về lượng tiêu thụ, nhìn chung an toàn khi dùng không quá 200ml (khoảng một bát nhỏ) mỗi ngày. Không được uống nhiều trong nhiều ngày liên tiếp.

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- Những người có tỳ vị yếu (dễ bị tiêu chảy, đầy hơi, tay chân lạnh) có thể chất lạnh và nên uống ít canh đậu xanh. Nếu cảm thấy không khỏe, có thể nấu canh gừng để giảm bớt các triệu chứng.

- Nên tránh uống canh đậu xanh lạnh vì nhiệt độ thấp có thể làm co mạch máu, dẫn đến huyết áp dao động.

- Uống canh đậu xanh để giải nhiệt mùa hè thì không sao, nhưng đối với những người đang dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính lâu năm, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho thuốc. Đối với các tình trạng sức khỏe cụ thể và phác đồ điều trị bằng thuốc, vui lòng tham khảo hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Nếu xuất hiện chóng mặt, đau đầu hoặc các dấu hiệu bất thường khác của huyết áp dao động, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức và không được xem nhẹ.

Nguồn và ảnh: Sohu