Người phụ nữ 64 tuổi qua đời vì ung thư tụy, bác sĩ cảnh báo 3 việc ban đêm cần tránh xa

Câu chuyện của một người phụ nữ 64 tuổi qua đời vì ung thư tụy đang khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Điều đáng nói, bà vốn nổi tiếng là người sống điều độ, không bao giờ ăn uống vô độ , không hút thuốc, không rượu bia. Thế nhưng, theo chia sẻ của bác sĩ điều trị, chính ba thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi tối lại trở thành “ngòi nổ” khiến căn bệnh âm thầm bùng phát.

Các chuyên gia cho biết, tuyến tụy là cơ quan “thầm lặng” của cơ thể, vừa đảm nhận nhiệm vụ tiêu hóa chất béo - đạm, vừa tiết ra insulin để điều hòa đường huyết. Vì không có nhiều dây thần kinh cảm giác, nên khi tụy tổn thương, người bệnh hiếm khi cảm thấy đau , đến khi phát hiện thường đã ở giai đoạn muộn .

Theo bác sĩ, những thói quen gây hại cho tụy thường xuất phát từ sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là buổi tối.

- Ăn nhiều đồ chiên rán, nội tạng động vật khiến tụy phải làm việc quá tải để tiết men tiêu hóa.

- Uống rượu hoặc bia mỗi tối gây tổn thương tế bào tụy nghiêm trọng hơn cả việc “uống say một lần”.

- Ăn đêm, ăn đồ ngọt khuya khiến đường huyết dao động mạnh, ép tụy phải liên tục sản xuất insulin, dẫn đến suy kiệt chức năng.

Để bảo vệ tuyến tụy, bác sĩ khuyên nên giữ nhịp ăn uống điều độ , tránh ăn sau 8 giờ tối, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, ưu tiên món hấp - luộc, đồng thời duy trì cân nặng ổn định và kiểm soát đường huyết .

Người trên 40 tuổi, đặc biệt có tiền sử viêm gan, tiểu đường hoặc người thân từng mắc ung thư tụy , nên siêu âm ổ bụng định kỳ mỗi năm để phát hiện sớm bất thường.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh: “Đừng chỉ lo sợ một vài thói quen, mà hãy nhìn nhận sức khỏe theo hướng toàn diện và lâu dài . Phát hiện sớm, kiểm tra định kỳ và duy trì lối sống khoa học chính là cách phòng bệnh hiệu quả nhất”.

Nguồn và ảnh: Sohu