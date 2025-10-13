Cặp đôi tử vong trong bồn tắm khách sạn: Chuyên gia pháp y 'vạch trần' lý do

Một cặp vợ chồng ở Brazil đã tử vong trong một bồn tắm nước nóng sau buổi sinh nhật lần thứ tư của con gái, tạp chí Mỹ People đưa tin.

Sĩ quan cảnh sát quân đội Brazil - anh Jeferson Luiz Sagaz - và bạn đời của anh, Ana Carolina Silva, được phát hiện đã chết trong bồn tắm của một khách sạn vào ngày 11 tháng 8, theo nhiều nguồn tin từ Daily Mail, Mirror và trang tin G1 của TV Globo.

Cặp đôi này sống tại São José, Brazil, và đã bên nhau được 20 năm. Họ đã dành cả ngày uống rượu trong công viên để tổ chức sinh nhật cho con gái 4 tuổi trước khi để lại cô bé cho chị gái của Sagaz chăm sóc, theo Daily Mail. Sau đó, họ được cho là đã đến một hộp đêm, và cuối cùng nhận phòng tại khách sạn Dallas Motel ở São José, Brazil.

Cảnh sát trưởng Felipe Simão cho biết nước trong bồn tắm nóng hơn 50°C, và có dấu vết của cocaine được tìm thấy trong phòng, nơi còn có một máy sưởi, theo bản dịch của buổi họp báo được G1 đưa tin.

“Nguyên nhân tử vong của cả hai là như nhau,” bà Andressa Boer Fronza, chuyên gia pháp y, phát biểu trong buổi họp báo, theo G1.

Theo vị chuyên gia, cặp đôi này đã bị sốc nhiệt, dẫn đến mất nước nghiêm trọng, sụt giảm thân nhiệt, và các yếu tố khác, cuối cùng dẫn đến suy đa tạng và tử vong. “Nói cách khác, cái chết này xảy ra do nhiều yếu tố kết hợp.” - bà Andressa cho biết

Bồn tắm được mô tả là một bồn tắm có hệ thống làm nóng bằng điện, theo Mirror.

Tại buổi họp báo, cảnh sát trưởng Simão cung cấp thêm chi tiết về cái chết của họ, và theo G1, ông nói: “Về bồn tắm, nhiệt độ nước đã vượt quá 50°C trong một khoảng thời gian ngắn. Máy sưởi phòng và hệ thống thông gió cũng được bật và đang hoạt động ở nhiệt độ cao. Những yếu tố này, kết hợp với các chất được tìm thấy, dẫn đến kết luận rằng nguyên nhân tử vong là đột tử.”

Cặp đôi được cho là đã sử dụng rượu và ma túy trước khi tắm nước nóng.

Gia đình của Silva đã công bố một tuyên bố phủ nhận các báo cáo về việc sử dụng cocaine, tuyên bố rằng: “Chúng tôi, gia đình của Ana Carolina da Silva, còn được biết đến với cái tên Ana da Mood, vô cùng phẫn nộ và kịch liệt phản đối những tin giả đang lan truyền.”

“Mặc dù các báo cáo cho thấy có sự hiện diện của ma túy trong máu cô ấy, chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Ana không sử dụng ma túy. Trước những điểm bất thường trong vụ việc, chúng tôi nghi ngờ có khả năng bị ép sử dụng hoặc bị đầu độc và yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm túc, minh bạch và không thiên vị.”

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ký ức và phẩm giá của Ana, đảm bảo rằng sự thật sẽ chiến thắng trước những suy đoán tàn nhẫn và bất công. Chúng tôi sẽ không cho phép câu chuyện của cô ấy bị bôi nhọ bởi những giả định vô trách nhiệm.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, với niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi.”

Theo báo cáo của Daily Mail, bạn bè cho biết cặp đôi không có tiền sử bạo lực và không được biết đến là người sử dụng ma túy. Cảnh sát trưởng Simão được trích lời bởi tờ báo này: “Có thể thể trạng của cả hai không phù hợp với việc sử dụng chất như vậy, đặc biệt là khi kết hợp với rượu.”