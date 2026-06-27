Người phụ nữ 60 tuổi nấu ăn dùng mỡ lợn mỗi ngày suốt 3 năm, khám sức khỏe xong bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì?"

Thói quen dùng mỡ lợn tốt hay hại sức khỏe?

Sau khi nghỉ hưu, bà Vương (60 tuổi, Trung Quốc) duy trì thói quen tự nấu ăn cho gia đình. Trong hầu hết các bữa ăn, bà đều sử dụng mỡ lợn làm nguồn chất béo chính. Theo chia sẻ của bà, nhiều người thuộc thế hệ trước trong gia đình từng dùng mỡ lợn trong thời gian dài mà vẫn khỏe mạnh, vì vậy bà tin rằng đây là lựa chọn tốt hơn một số loại dầu ăn hiện đại. Suốt gần 3 năm, mỡ lợn gần như xuất hiện trong mọi món ăn của gia đình.

Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị rối loạn mỡ máu. Chỉ số cholesterol toàn phần ở mức 6,5 mmol/L, triglyceride 2,8 mmol/L và cholesterol LDL (cholesterol "xấu") lên tới 4,1 mmol/L. Bác sĩ cũng ghi nhận một số dấu hiệu bất thường nhẹ về chức năng gan và biểu hiện sớm của xơ vữa động mạch.

Khi tìm hiểu chế độ ăn uống, các bác sĩ nhận thấy bà sử dụng mỡ lợn với lượng khá lớn trong thời gian dài, vượt đáng kể mức khuyến nghị thông thường.

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn không phải thực phẩm có hại nếu dùng với lượng hợp lý. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng cholesterol LDL trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch.

Đối với người lớn tuổi, khi quá trình chuyển hóa chậm lại và hệ mạch máu đã trải qua quá trình lão hóa tự nhiên, nguy cơ này càng trở nên đáng lưu ý. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn khỏi bữa ăn.

Nguy cơ tăng lên khi dùng mỡ lợn đun nóng nhiều lần

Một thói quen khác của bà Vương cũng khiến bác sĩ lưu ý là thường xuyên tận dụng phần mỡ lợn đã được đun đi đun lại nhiều lần.

Theo các nghiên cứu về an toàn thực phẩm, dầu mỡ khi liên tục được gia nhiệt ở nhiệt độ cao có thể tạo ra nhiều hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Quá trình này cũng có thể hình thành một lượng nhỏ chất béo chuyển hóa, vốn được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên tái sử dụng dầu mỡ nhiều lần, đặc biệt đối với các món chiên rán ở nhiệt độ cao.

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Điều chỉnh chế độ ăn, các chỉ số sức khỏe cải thiện rõ rệt

Sau khi được tư vấn, bà Vương giảm đáng kể lượng mỡ lợn trong khẩu phần ăn và chuyển sang kết hợp với các loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa như dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu trà. Bà cũng chú ý kiểm soát tổng lượng chất béo tiêu thụ mỗi ngày.

Khoảng 6 tháng sau, kết quả tái khám cho thấy các chỉ số mỡ máu đã cải thiện rõ rệt. Cholesterol toàn phần giảm từ 6,5 xuống 5,1 mmol/L, trong khi cholesterol LDL giảm từ 4,1 xuống còn 3,2 mmol/L.

Các bác sĩ đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì cực đoan loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn, điều quan trọng là sử dụng với lượng phù hợp và đa dạng hóa nguồn chất béo trong bữa ăn.

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Người tiêu dùng nên ưu tiên mỡ lợn nguyên chất, có nguồn gốc từ thịt tươi, không nhiễm bẩn và không chứa phụ gia. Việc sử dụng mỡ đã qua chế biến nhiều lần hoặc kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Trong quá trình chế biến, khi rán mỡ, không nên để cháy vàng vì có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và tạo ra các chất bất lợi. Mỡ lợn phù hợp với các món chiên rán ở nhiệt độ cao do cấu trúc axit béo tương đối ổn định, ít biến đổi hơn so với một số loại dầu thực vật. Tuy nhiên, với các món xào nhẹ hoặc trộn, việc ưu tiên dầu thực vật vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Chế độ ăn nên ưu tiên bổ sung thêm chất béo không bão hòa từ dầu thực vật, cá biển, các loại hạt và đậu. Bên cạnh đó, duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ cũng là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa.

Theo Toutiao