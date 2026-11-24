Trong mắt hàng xóm và họ hàng tại Đài Loan (Trung Quốc), bà Lưu (56 tuổi) là hình mẫu của lối sống kỷ luật. Bà tuyệt đối không đụng tới rượu bia hay thuốc lá, không thích ăn ngoài và đều đặn đi bộ mỗi ngày. Ai nhìn vào cũng nghĩ nhờ nếp sinh hoạt lành mạnh này, bà hiếm khi phải đến bệnh viện và luôn tự tin vào nền tảng sức khỏe của bản thân.

Thế nhưng, biến cố ập xuống bất ngờ khiến cả gia đình lẫn khu phố đều bàng hoàng. Cách đây không lâu, bà Lưu đột nhiên rơi vào trạng thái mệt mỏi kiệt sức, lượng nước tiểu giảm hẳn và cơ thể bắt đầu phù nề nặng. Khuyên bà đi khám nhiều lần nhưng bà chỉ nghĩ mình làm việc nặng, cộng thêm chạy bộ quá sức và thời tiết thay đổi, tự mua thuốc uống.

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Đến khi bà ngất xỉu và được người nhà đưa đi cấp cứu, bác sĩ kết luận bà bị suy thận cấp tính. Dù đội ngũ y tế đã lập tức lọc máu và hồi sức tích cực, chức năng thận của bà sụp đổ quá nhanh, biến chứng suy đa tạng và tử vong.

Đứng lặng trước sự ra đi đột ngột của vợ, người chồng nghẹn ngào chia sẻ một sự thật xót xa: "Tôi khuyên bỏ 10 năm bà ấy không nghe". Suốt một thập kỷ qua, bà Lưu duy trì thói quen tự ý uống thuốc giảm đau mỗi khi cơ thể khó chịu mà nhất quyết không chịu đi khám. Bà còn tự hào rằng cơ thể mình rất "nhạy thuốc", mệt mỏi hay đau nhức gì chỉ cần uống vài liều là khỏe ngay, chẳng tốn tiền đi bệnh viện.

Thói quen "phá thận" suốt 10 năm: Phổ biến với nhiều người

Khai thác bệnh sử cho thấy bà Lưu mắc chứng đau cổ vai gáy và đau đầu kéo dài. Thay vì tìm đến bệnh viện điều trị tận gốc, bà chọn cách ra hiệu thuốc tự mua các dòng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) cùng nhiều loại thuốc giảm đau thông dụng để cắt cơn tức thì. Đáng ngại hơn, suốt 10 năm, bà thường xuyên uống vượt liều khuyến cáo và dùng liên tục mỗi khi cơn đau tái phát.

Phân tích về trường hợp này, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Hung Yung-Hsiang), chuyên khoa Thận học tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết suy thận cấp là tình trạng chức năng lọc của thận suy giảm đột ngột chỉ trong vài giờ đến vài ngày. Khi đó, thận mất khả năng đào thải độc tố và cân bằng điện giải, kéo theo hàng loạt biến chứng đe dọa tính mạng như tăng kali máu gây rối loạn nhịp tim, phù phổi cấp, toan chuyển hóa và suy đa tạng.

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Với trường hợp của bà Lưu, bà đã bị suy thận từ lâu nhưng chẳng hay. Thời điểm ngay trước khi vào viện, bà cảm thấy những cơn đau nhức tăng nặng, uống thuốc không có tác dụng nên quyết định tăng cường độ luyện tập đồng thời đổi loại thuốc giảm đau nặng hơn với liều lượng tăng lên tùy ý. Đây chính là những yếu tố thúc đẩy tình trạng suy thận cấp và khiến người phụ nữ 56 tuổi không thoát nổi "bàn tay thần chết".

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nhóm thuốc giảm đau NSAID giúp cắt cơn nhanh nhờ cơ chế ức chế enzyme cyclooxygenase (COX) để chặn phản ứng viêm. Tuy nhiên, quá trình này đồng thời làm co các mạch máu nuôi thận, khiến lưu lượng máu đổ về cơ quan này sụt giảm nghiêm trọng.

Việc lạm dụng thuốc liều cao suốt 10 năm khiến các cầu thận thiếu máu nuôi dưỡng triền miên, dẫn tới viêm thận kẽ, suy giảm chức năng lọc và tiến triển thành suy thận không thể hồi phục. Nguy cơ này càng tăng vọt ở người trung niên, người uống ít nước hoặc người có sẵn bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường và tim mạch.

Những thói quen khác âm thầm bào mòn thận mỗi ngày

Bên cạnh việc tự ý dùng thuốc gvà thực phẩm chức năng, từ trường hợp của bà Lưu, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo nhiều thói quen sinh hoạt quen thuộc cũng đang âm thầm làm suy giảm chức năng thận theo thời gian:

- Ăn quá mặn: Dư thừa muối làm tăng huyết áp và tạo áp lực lọc lớn lên cầu thận. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày.

- Nhịn tiểu thường xuyên: Nước tiểu tích tụ lâu trong bàng quang dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, vi khuẩn ngược dòng lên thận làm viêm thận và suy giảm chức năng lọc.

- Thức khuya kéo dài: Thiếu ngủ làm rối loạn nhịp sinh học, tăng gánh nặng chuyển hóa và cản trở quá trình phục hồi của tế bào thận.

- Uống quá ít nước: Cơ thể thiếu nước khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu và làm chậm quá trình đào thải chất cặn bã.

- Lạm dụng nước ngọt, rượu bia: Hàm lượng đường cao và cồn làm tăng áp lực chuyển hóa, gây mất nước và thúc đẩy rối loạn đường huyết, huyết áp làm tổn thương mạch máu thận.

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Ông nhấn mạnh, suy thận thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu nhưng vẫn để lại những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Người dân cần chủ động đi xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm kiểm tra chức năng thận ngay khi thấy các biểu hiện sau:

- Bất thường khi đi tiểu: Tiểu ít hẳn đi hoặc tiểu đêm nhiều lần, nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc hoặc nổi nhiều bọt trắng lâu tan.

- Phù nề cơ thể: Sưng húp mí mắt vào buổi sáng hoặc phù nặng ở mặt và chân tay do cơ thể giữ nước.

- Suy nhược kéo dài: Mệt mỏi vô cớ, chán ăn, buồn nôn, đau tức vùng thắt lưng hoặc tăng huyết áp bất thường.

Bài học từ truường hợp của bà Lưu là mỗi người tuyệt đối không tự ý mua thuốc giảm đau hay kháng sinh về uống khi chưa có đơn của bác sĩ. Khi xuất hiện cơn đau nhức kéo dài, hãy thăm khám chuyên khoa để điều trị đúng cách.

Nguồn và ảnh: TT, ETt