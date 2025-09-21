Người phụ nữ 44 tuổi rụng gần hết răng vì thói quen ai cũng dễ bỏ qua

Câu chuyện của chị Trương, 44 tuổi, sống tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang khiến nhiều người giật mình. Ở tuổi ngoài 40, chị chỉ còn lại chưa đến 20 chiếc răng, thậm chí còn yếu và lỏng lẻo hơn cả một số cụ già 60-70 tuổi. Điều đáng nói, tất cả bắt đầu chỉ từ dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ là chảy máu nướu khi đánh răng.

Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy, chị Trương bị viêm nha chu nặng, khiến phần lớn răng đã rụng, số răng còn lại thì lung lay vì xương ổ răng tiêu biến đến tận chân răng. “Các răng hàm trên, dưới đã sớm phải nhổ bỏ, chỉ còn vài chiếc răng cửa và răng tiền hàm, nhưng cũng chẳng trụ vững được bao lâu”, bác sĩ điều trị cho biết.

Chia sẻ về nguyên nhân, chị Trương kể: “Từ sau khi sinh con đầu lòng, lợi bắt đầu co rút, hay chảy máu khi đánh răng. Lúc đó tôi chủ quan, nghĩ không ảnh hưởng ăn uống nên bỏ qua. Đến khi răng bắt đầu lung lay mới đi khám thì bác sĩ bảo nướu đã thoái hóa, không chữa triệt để được nữa. Giờ hầu như tôi không thể nhai, chỉ ngậm rồi nuốt”.

Hơn chục năm trời răng yếu, không nhai được đồ ăn khiến sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt, cân nặng chỉ còn chưa đến 40kg. Các bác sĩ cho biết, số răng còn lại cũng khó giữ, cần phải nhổ toàn bộ và cấy ghép răng mới. May mắn, kỹ thuật hiện nay cho phép nhổ - cấy - phục hình ngay, giúp chị sớm lấy lại khả năng ăn nhai.

Theo bác sĩ, viêm nha chu là bệnh lý mạn tính âm thầm, khác với sâu răng có thể trám và xử lý nhanh. Nhiều người thường lầm tưởng đó chỉ là hiện tượng “nóng trong”, uống thuốc kháng viêm là khỏi, nhưng thực tế bệnh tiến triển từng ngày mà không hề hay biết. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kết hợp chăm sóc định kỳ, viêm nha chu có thể kiểm soát tốt và tiến triển rất chậm.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, để giữ răng chắc khỏe, mỗi người cần duy trì thói quen vệ sinh răng miệng khoa học: súc miệng sau bữa ăn, chải răng kỹ trước khi đi ngủ và sau khi ăn. Việc loại bỏ mảng bám trên răng kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, giảm nguy cơ sâu răng và viêm nướu.

Trường hợp của chị Trương là lời cảnh tỉnh cho nhiều người rằng đừng bao giờ coi nhẹ những dấu hiệu nhỏ như chảy máu nướu, bởi từ “chuyện nhỏ” ấy có thể dẫn đến hậu quả mất răng, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe toàn thân.

Nguồn và ảnh: QQ