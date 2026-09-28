Người phụ nữ 43 tuổi tử vong vì suy thận dù sống lành mạnh, người chồng khóc: "Lẽ ra tôi nên khuyên bà ấy sớm hơn..."

Mê ăn rau, cực chăm uống nước đun sôi, người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ mình lại mắc suy thận. Chỉ tiếc là khi vào đến viện, đã không còn đường cúu chữa.

Ở tuổi 43, cô Vương (Trung Quốc) tưởng như đang sống một cuộc đời vô cùng êm đềm. Cô không hút thuốc, không uống rượu, mỗi ngày đều thích uống nước đun sôi để nguội và ăn nhiều rau xanh. Trong mắt gia đình và bạn bè, cô hoàn toàn không có bất kỳ đặc điểm nào của một người sở hữu nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn tính.

Thế nhưng, căn bệnh suy thận giai đoạn cuối lại âm ỉ lớn lên trong cơ thể tự khi nào, chỉ được phát hiện khi cơ thể không còn sức chống đỡ. Dù được đưa đi cấp cứu tích cực khi rơi vào hôn mê do nhiễm độc ure cấp, các bác sĩ vẫn không thể đảo ngược tình thế do hai bên thận đã xơ hóa hoàn toàn.

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Sự ra đi đột ngột của người phụ nữ 43 tuổi để lại niềm đau xót tột cùng. Ngồi bên hành lang bệnh viện, người chồng gục đầu khóc nghẹn ngào: "Lẽ ra tôi nên khuyên bà ấy đi khám sức khỏe sớm hơn, nếu phát hiện sớm thì mọi chuyện đã không đến mức này..."

Lành mạnh quá, hoá... suy thận

Câu chuyện đau lòng của cô Vương khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng đặt câu hỏi: Tại sao một người chăm uống nước, siêng ăn rau củ lại có thể hỏng cả hai bên thận, tử vong vì biến chứng suy thận nhanh đếm thế?

Theo bác sĩ Hàn Đông Nghiên, Bệnh viện Quảng An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc), quốc gia này hiện có khoảng 120 triệu người đang sống chung với bệnh thận mãn tính ở các mức độ khác nhau. Điều đáng sợ là có trên 90% bệnh nhân không hề hay biết về tình trạng bệnh của mình cho đến khi biến chứng suy thận nặng bùng phát.

Nhìn lại lối sống của cô Vương, Bác sĩ Hàn Đông Nghiên phân tích nhiều điểm sai lầm trong những thói quen tưởng chừng như rất khoa học nhưng thực chất lại vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ quan bài tiết. Người chồng chia sẻ cô Vương có thói quen uống rất nhiều nước, trung bình 8 đến 9 cốc lớn mỗi ngày (khoảng hơn 2500ml đến 3000ml). Đêm nào cô cũng phải thức dậy đi tiểu 3 đến 4 lần.

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Ở người bình thường, lượng nước tiêu thụ lý tưởng rơi vào khoảng 1500ml đến 2000ml mỗi ngày. Bác sĩ Hàn Đông Nghiên nhấn mạnh khi lượng nước nạp vào quá lớn liên tục trong thời gian dài, hai quả thận buộc phải làm việc hết công suất để lọc và đào thải, đẩy nhanh tốc độ suy thoái của các đơn vị thận (nephron) và gián tiếp gây ra biến chứng suy thận.

Bên cạnh đó, thói quen chỉ thích ăn rau xanh và cắt giảm hoàn toàn đạm cũng vô tình gây hại. Thận vốn là cơ quan dọn dẹp các sản phẩm chuyển hóa protein. Việc thiếu hụt protein kéo dài làm sụt giảm tốc độ lọc cầu thận, dẫn đến tình trạng tổn thương thận do suy dinh dưỡng. Chưa kể, cô Vương lại mê ăn các loại rau nhiều các loại rau chứa axit oxalic như rau dền, bina, củ dền... dẫn tới thận bị quá tải.

Thói quen tự làm bác sĩ và sự nguy hiểm của thuốc hạ sốt, giảm đau

Một nguyên nhân then chốt khác dẫn đến kết cục tử vong vì suy thận của cô Vương chính là thói quen tự ý dùng thuốc.

Mỗi khi bị cảm cúm, sốt hay đau đầu nhẹ, cô hiếm khi đến bệnh viện mà tự ra tiệm mua các loại thuốc chống viêm, thuốc cảm về uống vì nghĩ "chịu đựng vài ngày là khỏi".

Các chuyên gia y tế cảnh báo, rất nhiều loại thuốc cảm lạnh, giảm đau không kê đơn chứa nhóm chất chống viêm không steroid (NSAID). Việc sử dụng nhóm thuốc này kéo dài hoặc sai liều lượng sẽ gây độc trực tiếp cho tế bào ống thận và mô kẽ, dẫn đến tổn thương thận do thuốc và tiến triển thành suy thận cấp hoặc mãn tính. Điều nguy hiểm là độc tính của thuốc tích tụ rất âm thầm, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng thì chức năng thận đã tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi.

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Làm sao để nhận diện sớm tín hiệu suy thận?

Thận là một cơ quan vô cùng thầm lặng, không có các dây thần kinh cảm giác đau rõ rệt như dạ dày hay tim. Tuy nhiên, cơ thể vẫn sẽ phát ra một số tín hiệu cảnh báo ban đầu giúp chúng ta nhận biết nguy cơ suy thận mà không nên bỏ qua:

- Sưng phù nhẹ ở vùng mí mắt hoặc hai cẳng chân sau khi ngủ dậy vào buổi sáng.

- Nước tiểu xuất hiện nhiều bọt lâu tan (dấu hiệu protein niệu) hoặc có màu sẫm khác thường.

- Thường xuyên thức dậy đi tiểu đêm từ 2 đến 3 lần trở lên.

- Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán ăn, hơi thở có mùi lạ.

Bệnh suy thận không còn là câu chuyện của riêng người già. Việc chủ quan bỏ qua các đợt khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều người trẻ mất đi cơ hội vàng để điều trị.

Chỉ với một xét nghiệm nước tiểu đơn giản và chi phí rất thấp, bác sĩ đã có thể kiểm tra được các chỉ số protein, hồng cầu trong nước tiểu để phát hiện sớm các bất thường tại thận. Bất kỳ ai, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh lý nền như huyết áp cao, tiểu đường hoặc thói quen thức khuya, lười vận động, đều cần chủ động kiểm tra chức năng thận định kỳ để phòng ngừa biến chứng suy thận nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China News