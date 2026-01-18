Người phụ nữ 40 tuổi uống nước đậu đen mỗi ngày để “thải độc”: 2 năm sau đi khám, bác sĩ nói một câu khiến ai cũng giật mình

Tin vào lời truyền miệng rằng nước đậu đen có thể giúp thải độc cơ thể, làm đẹp da và chống lão hóa, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã duy trì thói quen uống loại nước này mỗi ngày trong suốt hai năm. Thế nhưng, kết quả khám sức khỏe định kỳ sau đó lại không hề "đẹp" như bà mong đợi, buộc chính bà phải nhìn lại cách chăm sóc sức khỏe của mình.

Tin lời truyền miệng: Uống nước đậu đen mỗi ngày để thải độc, chống lão hóa

Người phụ nữ trong câu chuyện là bà L., làm công việc văn phòng, sinh hoạt tương đối điều độ. Hai năm trước, trong một lần trò chuyện với bạn bè, bà được giới thiệu rằng nước đậu đen là thức uống tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho thận, lại hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Nghĩ rằng đây là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản, an toàn và ít tốn kém, bà L. bắt đầu ngày nào cũng nấu một nồi nước đậu đen uống, thậm chí nấu khá đậm và uống cả bã với suy nghĩ "càng uống nhiều càng tốt".

Suốt một thời gian dài, bà không thấy cơ thể có biểu hiện bất thường rõ rệt nên càng tin rằng mình đang làm đúng. Tuy nhiên, khi đi khám sức khỏe tổng quát sau hai năm, bác sĩ lại thận trọng nhắc bà nên xem lại thói quen uống nước đậu đen hằng ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số acid uric trong máu của bà tăng cao, chức năng thận có dấu hiệu chịu áp lực, cân nặng và mỡ máu cũng bắt đầu nhích lên.

Đậu đen tốt, nhưng không phải ai uống nhiều cũng có lợi

Theo phân tích của bác sĩ, đậu đen đúng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đậu đen cũng chứa lượng purin không nhỏ. Khi purin được chuyển hóa trong cơ thể, nó sẽ tạo ra acid uric. Việc nạp purin đều đặn với lượng lớn trong thời gian dài có thể khiến acid uric tích tụ, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, gout và tạo thêm gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người trung niên.

Một sai lầm phổ biến của nhiều người, trong đó có bà L., là tin rằng chỉ cần uống một loại nước "thải độc" là có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Trên thực tế, gan và thận mới là hai cơ quan đảm nhiệm chức năng thải độc chính của cơ thể.

Việc uống nước đậu đen có thể giúp lợi tiểu nhẹ, nhưng lợi tiểu không đồng nghĩa với thải độc toàn diện. Khi quá phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay đồ uống, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí phản tác dụng nếu không phù hợp với thể trạng.

Không chỉ vậy, việc uống nước đậu đen đậm đặc mỗi ngày còn khiến khẩu phần ăn của bà L. kém đa dạng hơn. Lâu dần, điều này ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, góp phần làm cân nặng và mỡ máu tăng lên – điều hoàn toàn trái ngược với mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Điều chỉnh lại lối sống, cơ thể cải thiện rõ rệt sau 3 tháng

Sau khi được bác sĩ tư vấn, bà L. dừng thói quen uống nước đậu đen hàng ngày và điều chỉnh lại lối sống: ăn uống cân bằng hơn, tăng rau xanh và trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc.

Chỉ sau khoảng ba tháng, các chỉ số sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt, acid uric trở về mức an toàn, hệ tiêu hóa ổn định hơn và tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước.

Câu chuyện của bà L. là lời nhắc rằng không có loại thức uống hay "bí quyết thải độc" nào có thể thay thế cho một lối sống lành mạnh toàn diện. Ngay cả những thực phẩm được coi là tốt cho sức khỏe cũng cần được sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với từng cơ thể, nếu không rất dễ từ lợi thành hại.