Cô gái tuổi 20 phải chạy thận suốt đời vì uống ngày 2 cốc nước thơm ngọt người trẻ "mê tít"

Câu chuyện về một cô gái 26 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) bị suy thận nặng dù "sợ" ngửi mùi bia rượu, không bao giờ uống đồ có cồn khiến nhiều người giật mình.

Theo lời kể của bác sĩ điều trị Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc), cô gái này vốn là nhân viên văn phòng. Công việc rất bận rộn, hay phải tăng ca và áp lực. Cô gái thường tìm đến ăn uống, nhất là đồ ngọt như một cách giải tỏa căng thẳng.

Cụ thể, cô rất mê trà sữa trân châu. Gần như ngày nào cô cũng phải uống 2 cốc, nếu tăng ca về khuya thì còn gọi thêm. Cô mê đồ ngọt nhưng sợ tăng cân nên không ít ngày dùng loại đồ uống này thay thế luôn cho bữa chính, không ăn thêm gì nữa.

Cô gái 26 tuổi phải chạy thận suốt đời sau nhiều năm uống 2 cốc trà sữa mồi ngay (Ảnh minh họa)

Khoảng nửa năm trước, cô bắt đầu bị sưng mặt, nhất là phần bọng mắt nhưng chỉ đơn giản cho rằng mình hay thức khuya và thiếu ngủ. Gần đây còn cảm thấy khó chịu khi tiểu tiện, tần suất đi tiểu tăng lên nhưng lại đổ cho việc uống nhiều chất lỏng, thay đổi nội tiết tố. Mãi đến khi cơn ngạt thở dữ dội ập đến ngay tại văn phòng, đồng nghiệp mới hốt hoảng đưa cô đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, đến cả bác sĩ cũng phải bàng hoàng khi kết quả xét nghiệm máu cho thấy chức năng thận của cô đã suy hoàn toàn. Nồng độ urê quá cao gây phù phổi cấp tính, khiến cô rơi vào trạng thái nguy kịch.

Mặc dù các nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ giúp cô gái giữ được mạng sống nhưng cô phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Đó là chạy thận nhân tạo suốt phần đời còn lại, khả năng ghép thận cũng không được đánh giá cao.

Sự thật về "kẻ phá thận" trong trà sữa trân châu

Bác sĩ Hung chia sẻ, bia rượu hay thuốc lá là thủ phạm gây suy thận phổ biến. Tuy nhiên, trà sữa trân châu hay các loại đồ uống có đường khác khi uống điều độ thì không sao, nhưng dùng quá mức cũng là "kẻ phá thận" dù ít ai biết.

Với trường hợp của cô gái này, cô uống quá nhiều trà sữa và uống liên tục trong nhiều năm trời. Thậm chí còn dùng loại đồ uống này thay thế bữa ăn chính và có ngày thay luôn nước lọc.

Trong khi đó, bác sĩ Hung cảnh báo trà sữa và nước ngọt có hàm lượng đường, nhất là đường fructose cao. Bên cạnh béo phì và tiểu đường, một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí *JASN* đã xác nhận rằng axit uric được tạo ra từ quá trình chuyển hóa fructose có thể cọ xát vào các ống thận như những mảnh thủy tinh, gây viêm mô kẽ mãn tính.

Không riêng gì trà sữa, dùng quá nhiều đồ ăn/uống chứa đường đều hại thận (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc thay thế hoàn toàn nước lọc bằng đồ uống có đường khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhưng lại dư thừa calo. Khi không có đủ nước lọc để hòa tan và đào thải độc tố, thận phải gồng mình làm việc quá tải để lọc bỏ các chất phụ gia và đường dư thừa.

Với những người đã có sẵn tình trạng protein niệu âm thầm như cô gái trên, chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa". Chúng đẩy nhanh tiến trình suy thận chỉ trong một thời gian ngắn. Chưa kể, cô gái còn hay thức khuya, khiến thận không có thời gian hồi phục, nhanh suy giảm chức năng.

Các thói quen hại thận khác người trẻ thường mắc phải

Nhân câu chuyện đau lòng này, bác sĩ Hung một lần nữa cảnh báo rằng bệnh thận, nhất là suy thận đang ngày càng phổ biến và trẻ hóa rất nhanh. Ngoài dùng quá nhiều đồ uống có đường, ông liệt kê ra một số thói xấu hại thận phổ biến ở người trẻ cần sửa càng sớm càng tốt:

- Lạm dụng rượu bia và hút thuốc.

- Ăn thừa muối trong thời gian dài.

- Tiêu thụ quá nhiều đường.

- Nhịn tiểu và/hoặc vệ sinh vùng kín kém.

Thức khuya thường xuyên là thói quen tăng nguy cơ suy thận nhiều người trẻ mắc phải (Ảnh minh họa)

- Lười uống nước hoặc uống nước sai cách.

- Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài.

- Lười vận động, ngồi một chỗ lâu mỗi ngày.

- Ăn quá nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và món chiên rán nhiều dầu mỡ.