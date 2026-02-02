Người phụ nữ 30 tuổi phải chạy thận suốt đời vì uống cà phê giảm cân

Giảm cân cấp tốc, thân hình gọn gàng chỉ sau thời gian ngắn tưởng như là “thắng lợi”, nhưng với nhiều người, đó lại là khởi đầu cho một bi kịch sức khỏe kéo dài cả đời.

Một trường hợp đang được chia sẻ rộng rãi là câu chuyện của một phụ nữ khoảng 30 tuổi, uống cà phê giảm cân trong thời gian dài. Cân nặng của cô giảm rất nhanh, có thời điểm sụt tới 10-20kg. Thế nhưng thứ cô nhận lại không chỉ là vóc dáng gầy đi, mà là cuộc sống gắn liền với máy chạy thận.

Theo trang World of Buzz, chuyên gia dinh dưỡng Jazeera Julaily tại Malaysia đã công khai ca bệnh này như một lời cảnh báo cộng đồng. Người phụ nữ bắt đầu sử dụng cà phê giảm cân từ năm 2022, tin vào những lời quảng cáo “giảm nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện”. Hiệu quả thấy rõ trên bàn cân khiến cô uống liên tục mà không lường trước tác dụng phụ.

Theo thời gian, cơ thể bắt đầu suy yếu một cách âm thầm. Cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào khoa cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, các chỉ số thận tụt sâu. Các bác sĩ buộc phải chỉ định lọc máu định kỳ, đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải chạy thận lâu dài, thậm chí suốt đời.

Câu chuyện này được công bố với sự đồng ý của bệnh nhân, với mục đích làm bài học cảnh tỉnh. Bởi trên thực tế, nhiều sản phẩm giảm cân trôi nổi có thể gây tổn thương thận, gan và tim mạch mà người dùng không hề hay biết. Cân nặng giảm đi bên ngoài, nhưng bên trong, các cơ quan nội tạng đã bị hủy hoại một cách lặng lẽ, đến khi phát hiện thì gần như không thể đảo ngược.

Chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh, chi phí chạy thận rất cao. Nếu không có bảo hiểm y tế hoặc nguồn tài chính ổn định, gánh nặng kinh tế sẽ đè nặng không chỉ lên người bệnh mà cả gia đình. Đây là cái giá mà không một vóc dáng thon gọn nào có thể bù đắp.

Giảm cân an toàn không đến từ “đường tắt”. Đó là quá trình đòi hỏi kỷ luật, điều chỉnh chế độ ăn hợp lý và vận động đều đặn. Bất kỳ sản phẩm nào hứa hẹn giảm cân nhanh, không cần thay đổi lối sống đều tiềm ẩn rủi ro. Thực tế cho thấy, trong giảm cân cũng như sức khỏe nói chung, không có con đường nào “được tất cả mà không phải đánh đổi”.

Nguồn và ảnh: World of Buzz