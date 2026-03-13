Người phụ nữ 3 con gạt nước mắt, quyết định hiến tạng chồng chết não cứu nhiều cuộc đời đang đợi hồi sinh

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, bệnh viện mới tiếp nhận một trường hợp là bệnh nhân nam, 41 tuổi (Phú Thọ), rơi vào tình trạng chết não do tai nạn bất ngờ, để lại khoảng trống quá lớn cho gia đình.

Nén chặt nỗi đau mất mát, người vợ quyết định hiến tạng của chồng để cứu những cuộc đời khác. Trong giờ khắc tiễn biệt, người vợ nhỏ bé vẫn gắng gượng đứng vững, gánh cả gia đình trên vai. Nỗi đau dường như nhân đôi khi mẹ ruột của chị cũng vừa qua đời chưa đầy một tuần trước đó.

Người phụ nữ 3 con nghẹn ngào tiễn biệt chồng. (Video: BVCC)

Thật sự cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của chị, người phụ nữ bé nhỏ, giờ phải trở thành trụ cột của gia đình, điểm tựa của các con...

Hiến tạng cứu người - Cho đi là còn mãi

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm thực hiện các kỹ thuật ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, giác mạc… và đến nay đã làm chủ được các kỹ thuật cao về ghép mô, tạng, sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, nguồn tạng hiến tặng tại Việt Nam, đặc biệt từ người hiến đã chết hoặc chết não còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng của bệnh nhân. Tỉ lệ đăng ký hiến tạng của người dân và tỉ lệ hiến tạng sau khi qua đời của Việt Nam là thấp nhất thế giới.

Một người hiến tặng mô, tạng sau khi chết/chết não có thể cứu sống nhiều người. Đó là món quà vô giá đem lại sự sống cho những người đang bị suy tạng giai đoạn cuối cần phải thay thế tạng. Đăng ký hiến mô, tạng hôm nay - Trao tặng cơ hội sống cho người bệnh ngày mai.

Mỗi ca ghép thành công không chỉ là một kỳ tích y khoa, mà là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm, là khoảnh khắc những cuộc đời được trao lại cơ hội hồi sinh, rời giường bệnh với nụ cười hạnh phúc...