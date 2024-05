Người nhanh già hơn tuổi thường có “3 phình to” và “2 thu nhỏ”: Có 3/5 thì phải mau chóng sửa

Lão hóa là một trong những vấn đề tự nhiên mà cơ thể chúng ta sẽ phải trải qua theo thời gian. Tuy nhiên, lão hóa có thể đến sớm hơn độ tuổi của bạn. Nếu bạn đang còn trẻ nhưng đã có "3 phình to" và "2 thu nhỏ" dưới đây thì có nghĩa là bạn đang lão hóa nhanh, hãy chăm sóc cơ thể mình tốt hơn:

“3 phình to”

1. Vòng eo lớn hơn

Nhiều người thường cho rằng đàn ông bụng to trông sẽ phong độ, phú quý. Tuy nhiên, việc sở hữu "bụng bia" chính là một tín hiệu chứng tỏ họ đang già đi và tín hiệu này liên quan mật thiết đến sức khỏe và tuổi thọ của họ.

Bụng bia là cách cơ thể phản ánh lối sống không khoa học như ăn uống thiếu kiểm soát và lười tập thể dục. Những người có chu vi vòng bụng lớn thường bị béo phì, mỡ máu cao, huyết áp cao, bệnh tiểu đường và thậm chí là ung thư. Bụng bia thường xuất hiện ở đàn ông tuổi trung niên, nếu bạn còn trẻ mà đã gặp phải vấn đề này thì chứng tỏ bạn đang già đi rất nhanh chóng, tuổi thọ vì thế mà cũng bị rút ngắn lại.

Đối với nữ giới, vòng eo sẽ phát triển chóng mặt ngay khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Điều này không chỉ do quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại theo tuổi tác mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nồng độ estrogen giảm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể.



Vì vậy, khi đã sở hữu một vòng eo “quá khổ”, mọi người cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân. Đồng thời phải cố gắng kiểm soát cân nặng, học cách điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, chú ý ăn nhạt, thường xuyên ăn rau quả tươi, giữ thân hình cân đối ngay từ khi còn trẻ nếu muốn kéo dài tuổi thọ.

2. Lỗ chân lông to ra

Lỗ chân lông to cũng có thể là dấu hiệu cho việc da của bạn đã bước vào quá trình lão hóa. Theo đó, khi tuổi tác tăng lên, lớp mỡ của mô dưới da bắt đầu lỏng lẻo và kém đàn hồi. Quá trình tổng hợp collagen, elastin... ở lớp hạ bì giảm và lượng mất đi ngày càng tăng khiến da mất đi sự hỗ trợ. Theo thời gian, da bị khô đi, các ống dẫn của tuyến bã nhờn tự nhiên mở rộng ra ngoài và lớn hơn. Do đó, khi nhận thấy lỗ chân lông to ra, bạn cũng nên quan tâm đến làn da của mình hơn để trì hoãn sự lão hóa đang xảy ra.

3. Mông to

Khi còn trẻ, mông của chúng ta khá săn chắc. Tuy nhiên khi về già, tốc độ trao đổi chất cũng sẽ giảm đi, lúc này mỡ không thể tiêu hao nhanh, dễ tích tụ ở mông khiến cho bộ phận này sẽ từ từ chảy xệ và nở ra. Đặc biệt, những người ngồi lâu sẽ tích tụ mỡ ở mông, khiến cho vùng này của họ to ra nhanh hơn.

Nếu thấy cơ thế xuất hiện dấu hiệu lão hóa này, bạn nên tăng cường vận động cơ hông như squat hoặc nâng chân để làm săn chắc cơ mông. Những bài tập này còn có tác dụng bảo vệ khớp háng của phụ nữ và ngăn ngừa chứng đau thắt lưng hiệu quả.

“2 thu nhỏ”

1. Dung tích phổi nhỏ lại

Dung tích sống là thuật ngữ dùng để đánh giá lượng không khí tối đa một người thở ra (trong điều kiện thở bình thường) sau khi gắng sức hít vào. Dung tích phổi không chỉ thể hiện tình trạng sức khỏe mà còn cho thấy độ tuổi thật, tốc độ lão hóa của con người.

Thông thường, sau 45 tuổi là giai đoạn dung tích phổi bắt đầu có xu hướng giảm dần. Nhưng nếu chưa đến ngưỡng tuổi này mà dung tích phổi của bạn nhỏ lại thì có nghĩa là bạn đang già đi nhanh chóng.

Trong cuộc sống, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra dung tích phổi của mình và hiểu được liệu bản thân có đang lão hóa đi hay không. Những người có dung tích phổi lớn hơn người khác thường có thể hít nhiều oxy hơn vào cơ thể, nhờ đó duy trì hiệu quả hơn các hoạt động bình thường của các cơ quan khác nhau trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe của thân thể.



Ngược lại, nếu dung tích phổi của bạn nhỏ hơn so với người khác thì sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Nếu bạn đang có các dấu hiệu như thường xuyên cảm thấy hụt hơi, tức ngực vào ban đêm, giảm sức bền và thở dốc sau khi vận động mạnh, mất nhiều thời gian để điều chỉnh nhịp thở sau khi tập thể dục thể thao… Điều này có nghĩa là dung tích phổi của bạn đang bị lão hóa nhanh hơn bình thường. Cần đi khám và thay đổi thói quen xấu để kéo dài tuổi xuân.

2. Âm thanh nghe được ngày một nhỏ

Khả năng nghe ngày càng kém cũng chính là dấu hiệu cho thấy một người đang ngày càng già đi. Càng có tuổi, ống tai trở nên hẹp hơn, màng nhĩ dày hơn, ảnh hưởng đến thính giác. Nếu cảm thấy thính lực của mình không còn được tốt như trước đây, hãy hiểu rằng có nhiều khả năng thính giác bạn đã suy thoái. Đây là lúc bạn cần phải nhanh chóng quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân.

(Tổng hợp)