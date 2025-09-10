Người nhà lẻn vào phòng khám, nhét phong bì vào áo rồi tố cáo bác sỹ nhận hối lộ

Vụ việc xảy ra gần đây ở một bệnh viện Trung Quốc đang gây xôn xao trong cộng đồng y khoa nước này. Ngày 17/6, gia đình bệnh nhân họ Lưu khiếu nại với bệnh viện rằng ông Trương, bác sỹ khoa phẫu thuật gan mật tụy, đã vi phạm quy định khi nhận phong bì . Tuy nhiên, camera giám sát đã giải oan cho bác sỹ

Theo báo cáo về kết quả điều tra của bệnh viện, ngày 12/6, người đàn ông họ Lưu được đưa vào khoa Phẫu thuật gan mật tụy của bệnh viện để điều trị ung thư ống mật. Gia đình cố gắng đưa phong bì tiền cho bác sỹ Trương, nhưng ông từ chối.

Ngày 13/6, khi thay quần áo, bác sỹ Trương phát hiện một phong bì giấy màu nâu chứa 3.500 nhân dân tệ (gần 13 triệu đồng) trong túi áo blouse của mình. Ông lập tức triệu tập các y tá và đồng nghiệp đến làm chứng và báo cáo sự việc đến bộ phận kiểm tra kỷ luật.

Cuộc điều tra của bệnh viện cho thấy bác sỹ bị vu khống. (Ảnh: Unsplash)

Kết quả kiểm tra hình ảnh giám sát cho thấy gia đình ông Lưu đã lẻn vào phòng làm việc của bác sỹ Trương vào sáng sớm, nhét một phong bì vào túi áo khoác của bác sỹ Trương và quay phim lại vụ việc với ý định gài bẫy ông. Cuộc điều tra kỷ luật đã kết luận rằng chuyện nhận hối lộ hoàn toàn do gia đình bịa đặt.

Tối 17/6, bộ phận kiểm tra kỷ luật đã đến khoa Phẫu thuật gan mật tụy, nói rõ kết quả điều tra cho bệnh nhân và gia đình, thông báo về các rủi ro pháp lý của việc hối lộ và cáo buộc sai sự thật, và yêu cầu họ ký vào biên bản ngay tại chỗ.

Do gia đình bệnh nhân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình điều trị thông thường tại bệnh viện, cơ sở này quyết định tạm dừng việc thăm bệnh và thăm nuôi bệnh nhân. Bệnh viện nhắc nhở rằng các bác sỹ tuyệt đối không được nhận bao lì xì , cửa phòng khám phải được khóa khi không có bác sỹ để ngăn chặn việc ra vào trái phép, tránh những sự cố tương tự.

(Nguồn: Sohu)




