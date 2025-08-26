Người nhà bệnh nhân tố bị chặt chém 21 triệu cho chuyến xe cứu thương dài 200km

Ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình bệnh nhân ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1) tỉnh Bắc Ninh đưa bệnh nhân về Thái Nguyên. Trong số tiền 21 triệu đồng trên có 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng.

Theo phản ánh, chị Nguyễn Ánh Tuyết, (SN 2001) trú tại xã Hiệp Lực, ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1977, bố chị Tuyết) là lao động tự do, trong lúc đi làm cùng người quen thì bị ốm nặng.

Ông Tuyên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Bệnh viện đa khoa Bắc Giang (bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km.

Sau nhiều ngày điều trị không có tiến triển, ngày 19/8, gia đình xin đưa ông Tuyên về quê để tiện chăm sóc và lo hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ xe bệnh viện để vận chuyển về thì được một bác sĩ hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân về Thái Nguyên .

“Khi gia đình hỏi về chi phí vận chuyển, bác sĩ bảo chỉ mất vài triệu thôi. Khi xe cứu thương về tới nhà tôi khoảng 16h chiều cùng ngày. Lúc đó, tài xế báo giá là 22 triệu đồng, nhưng thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu, trong đó có 4 triệu là tiền bác sĩ đi cùng xe” , chị Tuyết kể lại.

Theo lời gia đình, tài xế không thông báo trước chi phí cụ thể và cũng không có hóa đơn hay biên nhận nào được cung cấp. Trước khi đi, tài xế nói sẽ tính giá “theo km” và khẳng định “không lấy hơn đâu mà sợ”. Gia đình ước tính quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hiệp Lực, Thái Nguyên dài khoảng 200km.

"Lúc đó do gấp quá nên gia đình (mẹ tôi) cũng đồng ý để lo hậu sự cho bố, mức giá này khiến gia đình tôi rất bức xúc và sốc nặng', chi Tuyết cho biết.

Sau khi ông Tuyên qua đời, người thân và hàng xóm tới viếng biết chi phí vận chuyển cao bất thường bày tỏ bức xúc và khuyên gia đình nên trình báo sự việc với cơ quan chức năng để làm rõ.

Sau khi lo xong hậu sự cho bố, ngày 25/8 chị Nguyễn Ánh Tuyết có liên hệ cho tài xế và người này khẳng định lấy đúng giá. Ngay sau đó, chị Tuyết có chia sẻ thông tin về giá cước vận chuyển này lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm.

Biên lai tài xế chuyển trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho ông Tuyên.

Cũng theo chị Tuyết, đến 20h cùng ngày, tài xế liên hệ và trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho bố chị. Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và nhà xe tới xin lỗi gia đình về sự việc này.

Sau khi có thông tin từ gia đình chị Tuyết, PV VTC News liên hệ với ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, để làm rõ vấn đề trên nhưng ông Hưng không phản hồi.

Đến ngày 26/8, Sở Y tế Bắc Ninh có công văn khẩn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân trên mạng xã hội, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.



