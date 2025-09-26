Người miền Tây chỉ cách làm đá không cần khay cực tiện - kèm loạt mẹo vặt siêu hay ai cũng áp dụng được

Miền Tây không chỉ nổi tiếng với sông nước, vườn cây trái trĩu quả và con người hiền hòa, mà còn có một nền văn hóa rất đặc trưng, gắn liền với sự mộc mạc, phóng khoáng và khéo léo trong cuộc sống thường ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, người miền Tây cũng tích lũy được nhiều "mẹo vặt" rất thú vị khiến dân tình đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

1. Mẹo để đá vừa tiện vừa nhanh

Mới đây trên MXH, một cô nàng chia sẻ mẹo để đá thú vị của người miền Tây, không dùng khay đá hay bất kỳ dụng cụ quen thuộc nào, cô tận dụng chiếc túi zip để làm đá lạnh vừa nhanh vừa dễ đập thành những viên nhỏ, rất tiện lợi mỗi khi cần dùng.

(Nguồn: @embethichmacdodep)

Chỉ cần một chiếc túi zip dùng để đựng thức ăn, sau đó cho nước vào và dàn đều thành khối mỏng rồi cho vào tủ lạnh làm đá. Sau khi đóng đá, bạn sẽ có một túi đã mỏng, mảnh nên rất dễ đập. Chỉ cần hơ qua với nước hoặc đập nhẹ là đá vỡ vụn ra và có thể dùng luôn.

(Nguồn: @embethichmacdodep)

Mấu chốt ở mẹo làm đá này chính là công đoạn bạn cho nước vào túi và dàn mỏng ra, khi đó nước đóng đá cũng sẽ thành khối mỏng dễ đập vỡ hơn.

2. Mẹo hút chân không để bảo quản hoa quả, thực phẩm khi không có máy

Cách hữu hiệu nhất để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là dùng túi zip và hút chân không, như vậy bạn sẽ bảo quản thực phẩm 2-3 tuần mà không bị hỏng. Tuy nhiên có nhiều gia đình không có sẵn máy hút chân không, và đây là các bà Út miền Tây (kênh TikTok @giadinh.baut) chỉ cho các bạn cách hút chân không mà không cần máy.

Bạn cần chuẩn bị một chậu nước, và tận dụng áp lực nước để hút chân không. Đầu tiên bạn cho thực phẩm (thịt, cá, rau củ quả...) vào túi hút chân zip, để hở miệng túi.

(Nguồn: @giadinh.baut)

Cho túi zip xuống nước, dàn mỏng rau củ để thuận tiện hơn cho việc hút chân không tự nhiên. Sau đó bạn ấn túi xuống nước, dùng tay ép khí trong túi ra, áp lực nước cũng giúp bạn ép khí dần dần.

Cuối cùng đóng miệng túi zip lại và bạn đã có chiếc túi hút chân không tự nhiên mà không cần dùng máy. Từ nay bạn yên tâm bảo quản thực phẩm trong tủ mà không lo bị hỏng.

(Nguồn: @giadinh.baut)

3. Mẹo đuổi muỗi, côn trùng ra khỏi nhà, mà không cần dùng thuốc xịt

Nhiều gia đình thường mua thuốc xịt để diệt côn trùng nhưng mùi thuốc này rất khó chịu và cũng không tốt cho sức khỏe. Bà Út miền Tây chỉ cho mọi người cách đuổi muỗi và côn trùng bằng phương pháp tự nhiên, lành tính mà cực kỳ hiệu nghiệm.

Nguyên liệu chuẩn bị gồm: Khẩu trang 4 lớp, gừng, xả, vỏ chanh và dầu gió. Rửa sạch tất cả, gừng băm nhỏ, sả đập rập và vỏ canh thái lát mỏng.

(Nguồn: @giadinh.baut)

Với chiếc khẩu trang, bà Út sẽ cắt bỏ 1 đầu, rút phần nhựa ra, sau đó tách ra 2 phần để tạo thành chiếc túi đựng. Bỏ tất cả nguyên liệu vừa thái nhỏ vào trong chiếc khẩu trang ấy, nhỏ 2-3 giọt dầu gió vào. Sau đó lấy phần dây còn lại buộc cố định miệng khẩu trang lại, mang chiếc túi ấy treo ở trong phòng có nhiều muỗi và côn trùng. Từ đó căn phòng đỡ hẳn tình trạng ruồi muỗi vo ve cả ngày.

(Nguồn: @giadinh.baut)

3. Mẹo bảo quản gạo không bị mọt ăn

Rất nhiều gia đình gặp phải tình trạng gạo để trong thùng, bao lâu ngày bị mọt xâm nhập. Mọt gạo không gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người như cắn hoặc lây bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mọt cho thấy gạo có thể bị giảm chất lượng, giảm dinh dưỡng, và nguy cơ cao bị nhiễm nấm mốc.

Vậy nên bà Loan miền Tây chỉ một mẹo giúp bảo quản gạo không bị mọt xâm nhập, chỉ bằng vài lá chanh. Theo bà Loan chỉ, bạn chỉ cần chuẩn bị 4-5 lá chanh, rửa sạch mà để thật ráo nước. Sau đó cho vào thùng gạo, và cứ lưu giữ nguyên như vậy, mọt thấy mũi lá chanh sẽ không dám lại gần ăn gạo nữa.

(Nguồn: @giadinh.baut)

Cách này vừa sạch sẽ, vừa giúp gạo thơm mùi lá chanh mà hạn chế tối đa tình trạng mọt gạo xâm chiếm, rất hữu dụng với mọi nhà.

4. Mẹo làm sạch ấm siêu tốc đã dùng lâu ngày

Nhiều gia đình dùng ấm siêu tốc để đun nước nóng, rất tiện lợi nhưng lâu ngày ấm sẽ bị cặn, một phần cũng là do nguồn nước ở nơi bạn ở có hàm lượng khoáng chất cao.

Và bà Út miền Tây lại tiếp tục chia sẻ đến các gia đình mẹo làm sạch ấm siêu tốc đơn giản nhanh gọn đảm bảo vệ sinh.

(Nguồn: @giadinh.baut)

Bạn cần chuẩn bị 1 thìa baking soda, vài quả quất hoặc chanh đều được, sau đó cho nước vào 1/2 ấm, cho 1 thìa baking soda vào, vắt quất vào cho luôn vỏ vào trong ấm. Đun sôi lên, hỗn hợp loại bỏ phần cặn bám bên trong ấm.

(Nguồn: @giadinh.baut)

Đung đế khi nước sôi thì tắt và đổ bỏ nước trong ấm đi, bạn sẽ thấy bên trong ấm sạch đáng kể. Làm 2-3 lần là sẽ sạch hết cặn bám trong ấm.