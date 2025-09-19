Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con

Mới đây, trên kênh Tiktok Nhà của Coca và Pepsi đã đăng tải 1 đoạn clip khiến rất nhiều người quan tâm.

Nguồn: Nhà của Coca và Pepsi

"Ngã ghế ăn dặm, vỡ xương chẩm. Đây chính là tình trạng của em Si nhà mình đây các mẹ ạ. Chỉ vài giây mình lơ là, vào bếp lấy đồ ăn cho em mà em đã bị ngã đập gáy xuống sàn.

Ngay sau đấy mình đã đưa em đến viện chụp cắt lớp sọ não thì kết quả là con bị vỡ xương chẩm các mẹ ạ.

Mình rất tự trách bản thân mình, biết là em bé tầm này đứng được rồi nhưng mình lại khá chủ quan, cứ để em ngồi đấy rồi vào lấy đồ ăn. Chỉ 1 giây sơ sẩy thôi em đã bị ngã đập đầu xuống sàn.

Em Si nhà mình sau đấy phải nhập viện để theo dõi. Tình trạng sau đấy thì con có mệt mỏi nhưng không nôn trớ gì hết. Bác sĩ cũng động viên là không sao đâu. Cho đến tầm sáng thì em Si có biểu hiện nôn, sáng hôm ấy em cũng không ăn.

Mình báo bác sĩ thì bác yêu cầu theo dõi em thêm. Từ giờ đến cuối ngày nếu em có biểu hiện bỏ bú, khóc quấy nhiều hay ngủ mê man ly bì thì mới đáng lo. Trộm vía đến trưa thì con ăn được 1 chút, ngủ được hơn 2 tiếng. Con bị sưng đau ở vùng chẩm gáy nên không nằm được nên là cứ bế con thôi.

Trộm vía đến tầm chiều tối thì tình trạng của em ngày càng đỡ hơn. Bác sĩ cũng báo sẽ cho em chụp lại cắt lớp sọ não để kiểm tra tình trạng vỡ xương chẩm của em có bị tụ máu hay không. Nếu tụ máu thì nguy hiểm nhưng nếu không có thì sẽ không sao".

Mẹ của em bé chia sẻ rằng: "Ngã ghế ăn dặm. Con đau 1, mẹ đâu 10. Các mẹ đừng chủ quan như mình, để các con không phải chịu đau nhé ạ. Thương em Si của mẹ".



Bản thân mẹ của em bé là 1 nhân viên y tế nên dù rất thương con và ngay khi chia sẻ câu chuyện này giọng của cô vẫn run run như đang khóc, thế nhưng cô vẫn đăng tải clip và câu chuyện với mong muốn cảnh báo để các mẹ để không em bé nào bị đau như con mình nữa.



Hiện tại, rất nhiều các mẹ quan tâm và động viên mẹ em bé đừng tự trách mình mà hãy bình tĩnh để chăm sóc cho con cũng như chúc em bé mau khỏe mạnh. Ngoài ra, các mẹ cũng chia sẻ những kinh nghiệm chọn ghế ăn dặm cho con.

Qua đây, các mẹ cũng nên lưu ý khi lựa chọn ghế ăn dặm để bảo đảm an toàn cho con.

Ghế ăn dặm là một “trợ thủ” quan trọng trong hành trình cho bé làm quen với ăn uống, nhưng nếu lựa chọn sai hoặc sử dụng không đúng cách, nó có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Trên thực tế đã có không ít trường hợp bé bị ngã, kẹt tay, thậm chí gặp tai nạn nghiêm trọng chỉ vì ghế kém chất lượng hoặc không được bố mẹ cố định an toàn.

Các mẹ cần lưu ý

Ưu tiên ghế có dây an toàn chắc chắn , khóa dễ thao tác nhưng bé không thể tự mở.

Chân ghế vững chãi , có độ ma sát tốt, tránh trơn trượt khi bé cử động.

Chất liệu an toàn, bền chắc , không có góc cạnh sắc nhọn hay mùi nhựa độc hại.

Chọn ghế phù hợp với độ tuổi và cân nặng của bé, tránh quá rộng hoặc quá chật.

Luôn giám sát khi con ngồi ghế , tuyệt đối không để bé một mình, dù chỉ vài phút.

Một chiếc ghế ăn dặm tốt không chỉ giúp bé có tư thế ngồi chuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho bé trong suốt quá trình ăn uống. Vì vậy, mẹ hãy đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu để bảo vệ con yêu.

Nhiều mẹ chia sẻ nên chọn ghế thấp vì các bé rất hiếu động mà người lớn nhiều khi không xử lý kịp.

Ngoài ra, các bé rất hiếu động nên sau khi con bị ngã. Khi trẻ bị ngã đập đầu, bố mẹ tuyệt đối không được chủ quan, vì chấn thương đầu có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng dù bên ngoài không thấy vết thương rõ ràng. Các bước xử lý cần lưu ý:

1. Bình tĩnh và kiểm tra ban đầu

Đỡ bé ngồi yên, trấn an để bé không khóc lóc quá nhiều.

Kiểm tra xem bé có chảy máu, sưng to hay biến dạng vùng đầu không.

Quan sát tình trạng tỉnh táo: bé có khóc ngay, có đáp ứng khi gọi hay không.

2. Xử lý tại chỗ nếu chấn thương nhẹ

Nếu có vết sưng, chườm lạnh bằng khăn sạch bọc đá trong 10–15 phút để giảm sưng.

Giữ bé nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh.

3. Theo dõi chặt chẽ trong 24–48 giờ

Đưa bé đến bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu:

Nôn ói liên tục hoặc nôn muộn sau chấn thương.

Buồn ngủ li bì, khó đánh thức.

Co giật, lơ mơ, không nhận biết xung quanh.

Chảy máu tai, mũi hoặc bầm tím quanh mắt, sau tai.

Bé kêu đau đầu dữ dội, nhìn mờ, mất thăng bằng.

4. Nguyên tắc quan trọng

Không tự ý cho bé uống thuốc giảm đau hay kháng viêm nếu chưa có chỉ định bác sĩ.

Không chủ quan khi thấy bé chỉ sưng nhẹ hoặc vẫn chơi bình thường, vì có thể có chấn thương kín trong não.

Tóm lại: Sau khi con ngã đập đầu, bố mẹ cần bình tĩnh, sơ cứu đúng cách, quan sát kỹ các dấu hiệu bất thường và ưu tiên đưa bé đi khám ngay để được kiểm tra chuyên sâu, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.