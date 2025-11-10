Người mẹ đưa con gái hôn mê đi khiêu vũ hàng ngày trong suốt 10 năm, rồi một chuyện không ngờ xảy ra

Bà Xiao Xuefei, 59 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), dành gần như toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc con gái Yang Fang, trong khi chồng bà phải đi làm xa để mưu sinh.

Mười năm trước, Yang mắc bạo bệnh khi đang làm việc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, rồi rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ lúc đó nói với bà Xiao rằng khả năng Yang tỉnh lại gần như bằng không, thậm chí khuyên gia đình nên dừng điều trị.

Yang ngồi trên chiếc xe lăn. Ảnh: Baidu

Nhưng người mẹ ấy không bỏ cuộc. Bà kiên quyết chuyển con gái đến một phòng bệnh thường, tiếp tục chăm sóc từng chút một.

Vài tháng sau, cơ thể Yang bắt đầu có phản ứng nhẹ, một phần khả năng vận động được phục hồi - nhưng cô vẫn bất tỉnh, không nói được lời nào. Lúc này, bà Xiao quyết định đưa con về nhà, tự mình bắt đầu hành trình phục hồi chức năng.

Trước đó, các bác sĩ từng gợi ý rằng âm nhạc, khiêu vũ và thậm chí cả những chuyến đi ngắn có thể giúp “đánh thức” các dây thần kinh đang ngủ yên trong não Yang.

Nụ cười rạng rỡ dành cho người mẹ chưa từng từ bỏ hi vọng về cô. Ảnh: Baidu

Từ đó, mỗi sáng, bà Xiao lại đẩy xe lăn của con ra công viên gần nhà, vừa nắm tay vừa lắc lư theo nhịp nhạc khiêu vũ ngoài quảng trường.

Ở Trung Quốc, hình ảnh những phụ nữ trung niên cùng nhau nhảy múa nơi công viên đã trở thành nét văn hóa quen thuộc - hoạt động đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại niềm vui và năng lượng tích cực. Những người này được gọi vui là “các dì khiêu vũ quảng trường”, họ mang theo loa phát nhạc, mặc đồng phục và cùng nhảy múa rộn ràng.

Câu chuyện về bà Xiao cùng con gái nhanh chóng được lan truyền khắp khu vực, được các “dì” trong nhóm khiêu vũ biết tới và nhiệt tình ủng hộ. Một số người còn giúp Yang tập vận động, dạy bà Xiao những bước nhảy mới để thay đổi động tác mỗi ngày.

Sau hai năm kiên trì, điều không tưởng đã đến: Yang bắt đầu nói được! Câu đầu tiên cô nói khiến tất cả bật khóc: "Mẹ thật sự là một người mẹ tốt".

Tràn ngập xúc động, bà Xiao lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ kinh ngạc khi thấy những thay đổi rõ rệt trong hoạt động não của Yang - và họ gọi đó là “một phép màu”.

Suốt 10 năm qua, bà Xiao vẫn giữ thói quen đưa con gái ra quảng trường khiêu vũ mỗi ngày. Dần dần, Yang lấy lại khả năng đi lại, nói chuyện và sinh hoạt bình thường hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11, bà Xiao cho biết bà đã thành lập một đội nhảy quảng trường với hơn 150 thành viên. Giờ đây, không chỉ mẹ mà cả con gái cũng yêu thích khiêu vũ. Họ vẫn nhảy cùng nhau mỗi ngày như một niềm vui thường nhật. “Miễn là con gái tôi hạnh phúc, mọi khó khăn và mệt mỏi đều xứng đáng,” bà Xiao nói.

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động, liên tục để lại những bình luận:

"Mười năm kiên trì của người mẹ này thật sự là nguồn cảm hứng. Tình yêu thương có thể tạo nên điều kỳ diệu".

"Âm nhạc và khiêu vũ mang sức mạnh chữa lành vượt qua cả lời nói".

Phép màu có thật - được tạo nên bởi tình yêu, lòng kiên định của người mẹ dành cho con gái.