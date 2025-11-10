Loại trà nhiều chất chống oxy hóa gấp 9 lần trà xanh: “Thần dược” của người Nhật, Việt Nam cũng rất sẵn

Ly trà matcha sánh mịn với lớp bọt mượt mà không chỉ khiến nhiều người mê mẩn vì vẻ đẹp mà còn vì công dụng vượt trội. Từ hàng thế kỷ nay, người Nhật xem matcha như “thần dược” cho sức khỏe và tinh thần. Và giờ đây, loại trà này cũng đã trở thành thức uống quen thuộc với nhiều người Việt.

Ngoài trà, bột matcha cũng được sử dụng nhiều trong các món sinh tố, bánh ngọt. Loại bột này được bày bán rộng rãi ở các siêu thị thực phẩm tại Việt Nam.

Trà matcha giàu chất chống oxy hóa gấp hơn 9 lần trà xanh

Trà matcha (trái) và trà xanh (phải) (Ảnh: Verywell Health).

Theo tạp chí Real Simple, một cốc trà matcha có thể chứa tới 945 mg chất chống oxy hóa, cao hơn 9 lần so với trà xanh thông thường (50 - 100mg). Sở dĩ hàm lượng chất chống oxy hóa của trà matcha vượt trội so với trà xanh là vì bột trà matcha được đánh tan trong nước, giúp người uống hấp thụ toàn bộ lá trà thay vì chỉ ngâm trà lấy nước uống và bỏ bã như trà xanh.

Amy Woodman, chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu Farmington Valley Nutrition and Wellness (Mỹ), giải thích: “Trà matcha chứa lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn vì khi uống matcha nghĩa là bạn tiêu thụ toàn bộ lá trà, không chỉ phần nước pha”.

Trong khi đó, Jessica Villalvir, chuyên gia dinh dưỡng tại New York (Mỹ), cho biết: “Trà matcha là một kho chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, cải thiện cholesterol và tăng khả năng tập trung”.

Còn Jamie Baham, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu Ladybug Nutrition, khẳng định trà matcha là lựa chọn tự nhiên tuyệt vời để duy trì năng lượng, giúp cơ thể tỉnh táo mà không gây ra phản ứng bồn chồn như cà phê.

Tại Nhật Bản, matcha là một phần trong nghi lễ trà đạo truyền thống, là biểu tượng của sự thanh lọc, tĩnh tâm và kết nối tinh thần. Loại trà này thậm chí còn được coi là “thần dược” của người Nhật, báo Tiền Phong thông tin.

8 lợi ích lớn từ việc uống matcha mỗi ngày

Trà matcha (Ảnh: Getty).

Tạp chí Health liệt kê 8 lợi ích cực lớn của việc bổ sung matcha trong chế độ ăn hàng ngày.

1. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất EGCG trong matcha được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư và giảm nguy cơ tái phát ở người bệnh giai đoạn sớm.

2. Cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm

Một nghiên cứu trên phụ nữ sau mãn kinh cho thấy, nhóm thường xuyên uống matcha có mức độ trầm cảm thấp hơn. Caffeine tự nhiên kết hợp cùng axit amin L-Theanine trong matcha giúp ổn định tâm lý và tăng cảm giác thư giãn.

3. Bảo vệ chức năng não bộ

Phân tích 36 nghiên cứu cho thấy, người uống matcha có nguy cơ suy giảm nhận thức và Alzheimer thấp hơn. Các hợp chất trong matcha giúp tăng cường trí nhớ, khả năng học hỏi và duy trì sự tập trung.

4. Cải thiện sức khỏe sinh sản nam giới

Nhờ chứa nhiều polyphenol, matcha giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, đồng thời bảo vệ tế bào sinh sản khỏi tổn thương oxy hóa. Một nghiên cứu cho thấy đàn ông uống trà matcha ít nhất 3 lần/tuần có tổng lượng tinh trùng cao hơn đáng kể.

5. Giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Những người uống trà xanh và trà matcha thường xuyên có mức LDL (“cholesterol xấu”) thấp hơn, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

6. Hạ huyết áp, cải thiện lưu thông máu

Matcha giúp thư giãn mạch máu, giảm viêm, từ đó hạ cả huyết áp tâm thu lẫn tâm trương.

7. Bảo vệ xương, giảm nguy cơ loãng xương

Nghiên cứu tại Hàn Quốc chỉ ra rằng, những người uống trà matcha 3 lần/ngày có mật độ xương cao hơn, ít gặp tình trạng mất khối lượng xương ở cột sống và đùi.

8. Hỗ trợ giảm cân, đốt mỡ hiệu quả

Matcha chứa lượng caffeine giúp tăng quá trình đốt cháy chất béo trong khi tập thể dục. Đây là lý do nhiều người chọn matcha làm thức uống trước khi luyện tập.

Nguồn: Real Simple, Tiền Phong, Health