Người ít vận động hay người tập thể dục mỗi ngày, ai sống lâu hơn? Nghiên cứu 36.000 người cao tuổi có câu trả lời bất ngờ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ đã tổng hợp dữ liệu từ 8 nghiên cứu chất lượng cao trước đó với sự tham gia của 36.383 người, có độ tuổi trung bình 62,6. Nhóm đối tượng này được theo dõi trong 5,8 năm nhằm đánh giá mối liên hệ giữa mức độ hoạt động thể chất và nguy cơ tử vong.

Kết quả cho thấy những người tham gia hoạt động thể chất cường độ thấp chẳng hạn như đi bộ, nấu ăn hoặc làm việc nhà khoảng 375 phút mỗi ngày, hoặc thực hiện 24 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình mỗi ngày, có thể giảm nguy cơ tử vong sớm từ 50-60%.

Ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng cũng mang lại lợi ích đáng kể. Chỉ cần một giờ vận động nhẹ mỗi ngày cũng có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Ngược lại, những người ít vận động và ngồi tới 9,5 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với mức trung bình của dân số.

Không chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ, nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy chỉ 3-4 phút vận động nhanh, cường độ cao mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và ung thư từ 38-40%, đồng thời giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch đến 49%.

Trong khi đó, một nghiên cứu quy mô lớn với 750.000 người tham gia, được công bố trên Journal of Clinical Oncology , cho thấy việc tập thể dục khoảng một giờ mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc 7 loại ung thư khác nhau.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con người phải vận động liên tục mà cần nghỉ ngơi khoa học, chú ý thư giãn tinh thần, kiểm soát căng thẳng và ngủ đầy đủ để cơ thể được phục hồi.

Bộ môn nào giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả?

Năm 2016, một nghiên cứu theo dõi dài hạn trên hơn 80.000 người trưởng thành, cũng được công bố trên BMJ , đã đưa ra một bảng xếp hạng thú vị về lợi ích của các môn thể thao đối với việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Kết quả cho thấy các môn thể thao dùng vợt như quần vợt, cầu lông, bóng quần hay bóng bàn mang lại lợi ích nổi bật. Trong quá trình chơi, người tập phải liên tục di chuyển để duy trì sức bền tim mạch, đồng thời sử dụng mạnh mẽ các nhóm cơ ở vai, tay, lưng và bụng trong mỗi cú đánh. Bên cạnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt, tay và chân cũng giúp cải thiện đáng kể khả năng phản xạ, sự linh hoạt của cơ thể và tốc độ xử lý của não bộ.

Bơi lội cũng được đánh giá là một trong những bài tập tốt nhất, đặc biệt thân thiện với khớp. Nhờ lực nổi của nước, phần lớn trọng lượng cơ thể được nâng đỡ, từ đó giúp giảm đáng kể áp lực lên khớp gối và cột sống thắt lưng. Vì vậy, bơi lội thường được xem là lựa chọn lý tưởng cho người cao tuổi, người thừa cân hoặc những người mắc các bệnh về khớp.

Ngoài ra, các hình thức vận động như thể dục nhịp điệu và khiêu vũ cũng mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Những hoạt động này không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện chức năng tim mạch mà còn mang lại cảm giác hứng khởi nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc và chuyển động. Điều này giúp người tập dễ duy trì thói quen vận động lâu dài, đồng thời được cho là có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng não.

Lưu ý khi tập luyện thể thao

Tuy nhiên, dù tập thể dục mang lại nhiều lợi ích, việc tập luyện không đúng cách vẫn có thể dẫn đến chấn thương.

Trước hết, việc tập luyện nên được bắt đầu từ từ và tăng dần cường độ. Ngay cả khi có nhiều thời gian rảnh vào cuối tuần, người tập cũng không nên đột ngột chuyển sang chế độ vận động cường độ cao. Thay vào đó, nên bắt đầu với các hoạt động vừa phải như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội, sau đó mới tăng dần mức độ tập luyện.

Bên cạnh đó, khởi động trước khi tập và giãn cơ sau khi tập là những bước rất quan trọng. Những động tác này giúp cơ thể thích nghi với vận động, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ căng cơ và chấn thương khớp. Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên đa dạng hóa hình thức tập luyện để đạt được lợi ích toàn diện.

Ngoài ra, người tập cần lưu ý quan niệm “chỉ cần đổ mồ hôi nhiều là tập luyện hiệu quả” là một hiểu lầm phổ biến. Việc tập luyện quá sức trong thời gian dài có thể khiến cơ thể bị quá tải, làm suy giảm sức bền, gây mệt mỏi kéo dài và dẫn đến rối loạn nội tiết.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, tập luyện cường độ quá cao còn có thể gây quá tải cho hệ tuần hoàn, làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch đột ngột. Việc vượt quá giới hạn thể chất, vội vàng thử các bài tập cường độ cao hoặc bỏ qua khâu khởi động có thể khiến lợi ích của việc tập luyện nhanh chóng biến thành nguy cơ chấn thương.

Vì vậy, xây dựng thói quen vận động khoa học, an toàn và phù hợp với thể trạng chính là chìa khóa quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

