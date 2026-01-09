Người giàu không bao giờ đặt 5 thứ này ở ban công, người nghèo lại vô tư chất đống

Ban công trong nhiều gia đình đang dần biến thành kho chứa đồ bất đắc dĩ. Giày cũ xếp chồng, thùng carton chất cao, cây cối héo hon, thậm chí có nhà còn nhét cả tủ lạnh hay cải tạo ban công thành bếp nấu. Nhìn thì tưởng tận dụng không gian, nhưng thực tế lại đang tự tay chặn mất một trong những khu vực quan trọng nhất của ngôi nhà.

Theo quan niệm phong thủy, ban công là nơi đón nắng, đón gió, là cửa ngõ lưu thông không khí và sinh khí cho cả căn hộ. Người sống tinh tế thường giữ ban công thông thoáng, sạch sẽ. Người sống xuề xòa lại hay để ban công thành nơi tạm bợ, lâu dần ảnh hưởng cả sinh hoạt lẫn cảm giác sống. Có câu truyền miệng rằng ban công đặt 5 thứ này thì nhà khó khá lên. Nghe tưởng nặng nề, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy toàn là những kinh nghiệm rất đời.

1. Tủ lạnh đặt ở ban công

Không ít gia đình nhỏ vì thiếu diện tích đã đẩy tủ lạnh ra ban công. Đây là việc người có điều kiện sống ổn định gần như không bao giờ làm. Ban công nóng, nắng gắt, chênh lệch nhiệt độ lớn khiến tủ lạnh phải hoạt động quá tải để giữ lạnh. Điện tăng, máy nhanh xuống cấp, tiếng ồn lớn dần, tuổi thọ giảm rõ rệt. Chưa kể nhiệt độ cao còn ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Người biết tính toán lâu dài sẽ đặt tủ lạnh ở bếp hoặc khu vực ăn uống, tránh xa ánh nắng trực tiếp. Ban công nếu bất đắc dĩ phải đặt đồ điện lớn thì cũng cần che chắn kỹ, chứ không bao giờ để phơi nắng phơi gió.

2. Ban công biến thành nhà kho

Giày dép cũ, túi nilon, thùng carton, đồ điện hỏng chờ sửa, quần áo không mặc nữa… tất cả đều bị đẩy ra ban công với suy nghĩ để đó cho gọn nhà. Nhưng chính việc này lại khiến ban công trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc, côn trùng và mùi khó chịu. Không khí không lưu thông, ánh sáng bị che chắn, căn nhà trở nên bí bách, nặng nề.

Người sống khá giả không phải vì họ ít đồ, mà vì họ biết loại bỏ. Ban công sạch, trống, sáng chính là dấu hiệu của một nếp sống có tổ chức.

3. Cải tạo ban công thành bếp nấu

Một số gia đình tận dụng ban công làm bếp với suy nghĩ tách dầu mỡ khỏi nhà chính. Nhưng thực tế, đây là phương án rủi ro nhiều hơn lợi.

Ban công vốn không được thiết kế cho hệ thống gas, cấp thoát nước, xử lý khói. Việc cải tạo sai kỹ thuật dễ phát sinh nguy cơ rò rỉ, cháy nổ. Dầu mỡ theo gió bay ngược vào phòng khách, phòng ngủ, khiến nhà lúc nào cũng ám mùi. Chưa kể nắng gắt làm thiết bị nhanh hỏng, thực phẩm dễ biến chất. Người có điều kiện thường chọn giải pháp bếp gọn gàng, thông gió tốt trong nhà, thay vì đẩy hết rủi ro ra ban công.

4. Cây cối khô héo, chết mà không dọn

Ban công là vị trí lý tưởng để trồng cây. Nhưng cây chỉ mang lại sinh khí khi còn sống khỏe. Cây héo, lá vàng, rễ thối để lâu ngày không dọn không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn sinh nấm mốc, côn trùng, mùi ẩm khó chịu. Nhìn đâu cũng thấy uể oải, tinh thần người sống trong nhà cũng khó thoải mái. Người chăm chút cuộc sống sẽ thay chậu, đổi cây, hoặc mạnh tay bỏ đi khi cây không còn sức sống.

5. Cây quá cao, tán rậm che kín ban công

Nhiều người thích trồng cây lớn ngoài ban công với suy nghĩ xanh mát, có lộc. Nhưng cây cao, tán dày lại che ánh sáng, chắn gió, làm không gian tối và ẩm. Ban công bị “đè nặng” bởi cây lớn khiến nhà luôn thiếu sáng, dễ ẩm mốc, cảm giác sinh hoạt nặng nề, tù túng. Người sống tinh tế thường chọn cây vừa tầm, dễ chăm, không che mất nắng gió.



