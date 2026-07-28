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Người EQ cao vay tiền như thế nào?

Hà Nguyên
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Ai cũng có lúc cần vay tiền để giải quyết một việc cấp bách. Nhưng điều khiến một người được tin tưởng không nằm ở số tiền họ vay, mà ở cách họ mở lời, giữ cam kết và ứng xử với khoản tiền mình đang mượn. Đó cũng là một biểu hiện của EQ tài chính.

Cách bạn hỏi vay tiền nói nhiều hơn số dư tài khoản

Trong cuộc sống, vay tiền không phải chuyện hiếm. Đó có thể là một khoản để đóng học phí, xoay xở khi gặp biến cố, thanh toán viện phí hay đơn giản là giải quyết một khoản chi phát sinh trước kỳ lương. Vay tiền vì thế không phải điều đáng xấu hổ.

Thế nhưng, cùng là đi vay, có người chỉ cần mở lời là người khác sẵn sàng giúp đỡ, trong khi có người từng vay một lần rồi chẳng ai muốn cho mượn thêm. Khác biệt nhiều khi không nằm ở số tiền, mà ở cách họ ứng xử.

Người có EQ tài chính hiểu rằng, khi vay tiền, mình không chỉ đang mượn một khoản tiền mà còn đang mượn sự tin tưởng của người khác. Vì vậy, họ không nói những câu mơ hồ như "Cho mình vay ít hôm nhé" hay "Có bao nhiêu cho mình mượn bấy nhiêu". Thay vào đó, họ nói rõ mình cần bao nhiêu, dùng vào việc gì và dự kiến khi nào sẽ hoàn trả.

Sự rõ ràng không khiến việc vay tiền trở nên "nặng nề" hơn. Ngược lại, nó giúp người cho vay có đủ thông tin để quyết định và cảm thấy được tôn trọng.

Người EQ cao vay tiền như thế nào?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Người ta không ngại cho bạn vay, người ta chỉ ngại không biết bao giờ được trả

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng nếu đã là người thân, bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết thì việc giúp nhau bằng tiền là điều đương nhiên. Nhưng thực tế, ai cũng có kế hoạch tài chính riêng. Việc một người có tiền không đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng cho vay.

Người có EQ tài chính không xem việc được giúp đỡ là quyền lợi của mình. Nếu bị từ chối, họ không trách móc, không gây áp lực và cũng không lấy tình cảm ra để thuyết phục. Họ hiểu rằng từ chối cho vay không có nghĩa là từ chối một mối quan hệ.

Quan trọng hơn, họ chỉ vay khi đã hình dung được cách mình sẽ trả. Có thể là sau kỳ lương tới, sau khi nhận tiền thưởng hoặc khi một khoản tiền khác về tài khoản. Một khoản vay không có kế hoạch hoàn trả rất dễ khiến cả người vay lẫn người cho vay rơi vào thế khó.

Ngay cả khi gặp sự cố và không thể trả đúng hẹn, người có EQ tài chính cũng sẽ là người chủ động nhắn tin trước. Một lời giải thích ngắn gọn cùng thời gian trả mới rõ ràng luôn dễ chấp nhận hơn việc im lặng để người khác phải ngại ngùng đi đòi tiền của chính mình.

Thực tế, điều khiến nhiều mối quan hệ rạn nứt không phải vì số tiền quá lớn, mà vì sự im lặng sau lời hứa: "Vài hôm nữa mình trả."

Người EQ cao vay tiền như thế nào?- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Uy tín là thứ đắt nhất trong mọi khoản vay

Tiền có thể kiếm lại, nhưng sự tin tưởng thì không dễ như vậy.

TIN LIÊN QUAN

Một người vay tiền rồi trả đúng hẹn có thể không khiến ai nhớ mãi. Nhưng một người luôn rõ ràng, chủ động và giữ đúng cam kết sẽ tạo được sự tin cậy lâu dài. Nếu một ngày thật sự cần giúp đỡ, họ cũng dễ nhận được sự hỗ trợ hơn.

Ngược lại, chỉ một lần thất hứa, một lần "biến mất" sau khi vay hay nhiều lần để người khác phải nhắc mới chịu trả cũng có thể khiến uy tín được xây dựng suốt nhiều năm bị đánh mất.

Người ta thường nghĩ EQ thể hiện ở cách nói chuyện hay cư xử. Nhưng trong chuyện tiền bạc, EQ còn nằm ở khả năng giữ lời hứa và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Bởi suy cho cùng, điều người cho vay mong nhận lại không chỉ là số tiền đã đưa, mà còn là cảm giác họ đã đặt niềm tin đúng chỗ.

Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng, vay tiền không làm mất một mối quan hệ. Chính cách vay và cách trả mới là điều quyết định mối quan hệ ấy sẽ bền lâu hay dừng lại sau một khoản nợ.

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