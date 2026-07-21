HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dùng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank... nên làm điều này càng sớm càng tốt

Khả Văn
|

Dù các ngân hàng hiện nay đều đã miễn phí chuyển khoản và cắt giảm hàng loạt phí dịch vụ, nhiều khách hàng vẫn ngơ ngác khi thấy tài khoản hụt đi từ 10.000 đến 25.000 đồng đều đặn mỗi tháng. Nguyên nhân thực chất đến từ một dịch vụ vô cùng quen thuộc mà nhiều khách hàng đăng ký từ lâu nhưng đã quên hủy bỏ.

Khoản tiền bị trừ hàng tháng nói trên chính là phí duy trì dịch vụ SMS Banking, tính năng thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại. Hiện nay, phần lớn các ngân hàng vẫn duy trì việc thu phí dịch vụ này theo chu kỳ hàng tháng. Hệ thống sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng chừng nào dịch vụ vẫn còn ở trạng thái kích hoạt, bất kể khách hàng có thực sự đọc những tin nhắn đó hay không.

Người dùng ngân hàng nên hủy SMS Banking ngay để tiết kiệm chi phí dịch vụ 2026 - Ảnh 1.

Mức thu phí hiện được quy định theo biểu phí của từng ngân hàng và số lượng tin nhắn phát sinh thực tế. Những ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank hay Vietcombank đều đang áp dụng mức thu chung là 10.000 đồng mỗi tháng đối với lượng tin nhắn nằm trong ngưỡng quy định. Nếu giao dịch nhiều và vượt số lượng này, phí sẽ tiếp tục đội lên theo từng tin nhắn phát sinh. Trong khi đó, một số ngân hàng khác như MB lại triển khai các gói SMS Banking với mức phí khởi điểm từ 25.000 đồng mỗi tháng tùy thuộc vào phạm vi giao dịch mà khách hàng muốn nhận thông báo.

Ngân hàng Mức phí cơ bản (VNĐ/tháng) Ghi chú
Vietcombank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định
Agribank 10.000 Mức phí phổ biến cho khách hàng cá nhân
BIDV 10.000 Tính thêm phí nếu vượt định mức tin nhắn
VietinBank 10.000 Tự động khấu trừ từ tài khoản thanh toán
MB Từ 25.000 Tùy theo gói dịch vụ và phạm vi thông báo

Đại diện ngân hàng lý giải rằng họ vẫn phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho các nhà mạng viễn thông để gửi tin nhắn SMS đến điện thoại của khách hàng. Do đó, việc thu phí là để bù đắp lại khoản chi phí vận hành này. Dù vậy, tính năng thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng số lại tỏ ra ưu việt hơn hẳn. Hình thức thông báo đẩy trên ứng dụng không chỉ miễn phí hoàn toàn mà còn có tốc độ cập nhật gần như tức thì, đồng thời hiển thị nội dung giao dịch rõ ràng và đầy đủ hơn giới hạn ký tự chật hẹp của tin nhắn SMS.

Tuy ứng dụng ngân hàng mang lại vô vàn sự tiện lợi, tin nhắn SMS truyền thống vẫn chưa thể bị khai tử hoàn toàn. Tính năng này hiện vẫn đang phục vụ đắc lực cho tệp khách hàng lớn tuổi, những người không quen thao tác trên điện thoại thông minh hoặc sống ở khu vực không có kết nối Internet thường xuyên.

Cách hủy dịch vụ để tránh mất tiền mỗi tháng

Nếu khách hàng đang sử dụng điện thoại thông minh và thường xuyên giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, việc tiếp tục duy trì SMS Banking là một sự lãng phí không đáng có. Để tối ưu hóa chi tiêu, khách hàng nên đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng đang sử dụng, tìm đến phần quản lý dịch vụ và chủ động hủy tính năng nhận thông báo qua SMS.

Việc chuyển đổi sang nhận thông báo biến động số dư ngay trên ứng dụng vừa giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mỗi tháng, vừa mang lại trải nghiệm quản lý tài chính hiện đại và thuận tiện hơn rất nhiều. Khách hàng cũng được khuyến cáo nên thường xuyên truy cập vào ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng để cập nhật các chính sách biểu phí mới nhất, từ đó nắm quyền chủ động tuyệt đối với mọi khoản tiền ra vào trong tài khoản của mình.

Tạm biệt công nghệ hào nhoáng, Trung Quốc chuyển hướng sang lựa chọn bình dân hơn: Tất cả đều có lý do
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

VietinBank

Agribank

BIDV

hủy SMS Banking

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại