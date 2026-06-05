HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dùng eTax Mobile cần chú ý thông tin này!

Khánh Huy
|

Người dùng eTax Mobile cần chú ý thông tin từ cơ quan thuế.

- Ảnh 1.

Ứng dụng eTax Mobile đang trở thành công cụ quan trọng giúp người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thuế tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một số trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập ứng dụng, ảnh hưởng đến việc tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, phần lớn các trường hợp không đăng nhập được eTax Mobile xuất phát từ một số nguyên nhân phổ biến liên quan đến thông tin tài khoản, kết nối internet, thiết bị sử dụng hoặc tình trạng hệ thống.

Kiểm tra lại thông tin đăng nhập

Cơ quan thuế cho biết lỗi thường gặp nhất là nhập sai thông tin đăng nhập.

Người nộp thuế cần kiểm tra chính xác mã số thuế được sử dụng làm tên đăng nhập, bảo đảm nhập đầy đủ các chữ số và không sai ký tự.

Đối với mật khẩu, cần lưu ý phân biệt chữ hoa, chữ thường, tránh nhập thừa khoảng trắng hoặc ký tự không chính xác.

Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng "Quên mật khẩu" trên ứng dụng để thiết lập lại theo hướng dẫn mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.

Đảm bảo kết nối internet ổn định

Do eTax Mobile hoạt động trên nền tảng trực tuyến, việc kết nối mạng không ổn định có thể khiến quá trình đăng nhập bị gián đoạn hoặc không phản hồi.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh khuyến nghị người dùng kiểm tra kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động, thử chuyển sang mạng khác khi tín hiệu yếu và khởi động lại thiết bị hoặc modem để cải thiện đường truyền.

Kiểm tra ứng dụng và thiết bị

Một số trường hợp lỗi đăng nhập xuất phát từ phiên bản ứng dụng đã cũ hoặc dữ liệu lưu trữ trên thiết bị.

Người nộp thuế được khuyến nghị cập nhật eTax Mobile lên phiên bản mới nhất, xóa bộ nhớ đệm (cache), đăng xuất rồi đăng nhập lại hoặc khởi động lại điện thoại.

Nếu vẫn phát sinh lỗi, có thể gỡ bỏ và cài đặt lại ứng dụng để hệ thống hoạt động ổn định hơn.

Tài khoản có thể bị khóa tạm thời

Theo cơ quan thuế, việc nhập sai mật khẩu nhiều lần có thể khiến tài khoản bị khóa tạm thời.

Ngoài ra, một số trường hợp chưa hoàn tất đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản cũng có thể không đăng nhập được vào hệ thống.

Khi gặp tình huống này, người nộp thuế có thể chờ hệ thống tự động mở khóa hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tránh dồn thủ tục vào thời điểm cao điểm

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng lưu ý, vào các kỳ quyết toán thuế hoặc thời điểm gần hết hạn nộp hồ sơ, lượng người truy cập tăng cao có thể khiến hệ thống hoạt động chậm hoặc tạm thời gián đoạn.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được bảo trì, nâng cấp định kỳ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Do đó, người nộp thuế nên chủ động thực hiện các thủ tục thuế sớm, theo dõi các thông báo chính thức từ cơ quan thuế và thử đăng nhập lại khi hệ thống đã ổn định.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dùng eTax Mobile thực hiện 4 việc

Để hạn chế các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người nộp thuế:

  • - Thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản;
  • - Chủ động đăng nhập, nộp thuế trước thời hạn;
  • - Bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập;
  • - Cập nhật ứng dụng để sử dụng các tính năng mới nhất.

Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp trên nhưng vẫn không thể đăng nhập eTax Mobile, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ Thuế tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc các kênh hỗ trợ chính thức của ngành Thuế để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, việc sử dụng hiệu quả eTax Mobile không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.

Công an yêu cầu người dân kiểm tra ngay thông tin này trên thẻ Căn cước
Tags

thuế

eTax Mobile

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

01:00
Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại