Người dùng eTax Mobile cần chú ý thông tin này!

Người dùng eTax Mobile cần chú ý thông tin từ cơ quan thuế.

Ứng dụng eTax Mobile đang trở thành công cụ quan trọng giúp người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thuế tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một số trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập ứng dụng, ảnh hưởng đến việc tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, phần lớn các trường hợp không đăng nhập được eTax Mobile xuất phát từ một số nguyên nhân phổ biến liên quan đến thông tin tài khoản, kết nối internet, thiết bị sử dụng hoặc tình trạng hệ thống.

Kiểm tra lại thông tin đăng nhập

Cơ quan thuế cho biết lỗi thường gặp nhất là nhập sai thông tin đăng nhập.

Người nộp thuế cần kiểm tra chính xác mã số thuế được sử dụng làm tên đăng nhập, bảo đảm nhập đầy đủ các chữ số và không sai ký tự.

Đối với mật khẩu, cần lưu ý phân biệt chữ hoa, chữ thường, tránh nhập thừa khoảng trắng hoặc ký tự không chính xác.

Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng "Quên mật khẩu" trên ứng dụng để thiết lập lại theo hướng dẫn mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.

Đảm bảo kết nối internet ổn định

Do eTax Mobile hoạt động trên nền tảng trực tuyến, việc kết nối mạng không ổn định có thể khiến quá trình đăng nhập bị gián đoạn hoặc không phản hồi.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh khuyến nghị người dùng kiểm tra kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động, thử chuyển sang mạng khác khi tín hiệu yếu và khởi động lại thiết bị hoặc modem để cải thiện đường truyền.

Kiểm tra ứng dụng và thiết bị

Một số trường hợp lỗi đăng nhập xuất phát từ phiên bản ứng dụng đã cũ hoặc dữ liệu lưu trữ trên thiết bị.

Người nộp thuế được khuyến nghị cập nhật eTax Mobile lên phiên bản mới nhất, xóa bộ nhớ đệm (cache), đăng xuất rồi đăng nhập lại hoặc khởi động lại điện thoại.

Nếu vẫn phát sinh lỗi, có thể gỡ bỏ và cài đặt lại ứng dụng để hệ thống hoạt động ổn định hơn.

Tài khoản có thể bị khóa tạm thời

Theo cơ quan thuế, việc nhập sai mật khẩu nhiều lần có thể khiến tài khoản bị khóa tạm thời.

Ngoài ra, một số trường hợp chưa hoàn tất đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản cũng có thể không đăng nhập được vào hệ thống.

Khi gặp tình huống này, người nộp thuế có thể chờ hệ thống tự động mở khóa hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tránh dồn thủ tục vào thời điểm cao điểm

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng lưu ý, vào các kỳ quyết toán thuế hoặc thời điểm gần hết hạn nộp hồ sơ, lượng người truy cập tăng cao có thể khiến hệ thống hoạt động chậm hoặc tạm thời gián đoạn.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được bảo trì, nâng cấp định kỳ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Do đó, người nộp thuế nên chủ động thực hiện các thủ tục thuế sớm, theo dõi các thông báo chính thức từ cơ quan thuế và thử đăng nhập lại khi hệ thống đã ổn định.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dùng eTax Mobile thực hiện 4 việc

Để hạn chế các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người nộp thuế:

- Thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản;

- Chủ động đăng nhập, nộp thuế trước thời hạn;

- Bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập;

- Cập nhật ứng dụng để sử dụng các tính năng mới nhất.

Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp trên nhưng vẫn không thể đăng nhập eTax Mobile, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ Thuế tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc các kênh hỗ trợ chính thức của ngành Thuế để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, việc sử dụng hiệu quả eTax Mobile không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.