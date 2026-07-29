HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đi xe đạp quay clip tố ô tô 'chạy láo', không ngờ chính mình bị phạt nặng

Hoàng Hà/VTCnews
|

Gửi clip cho cảnh sát tố cáo ô tô vượt quá sát mình, người đi xe đạp không ngờ clip đó khiến chính anh bị phạt tới 42 triệu đồng.

Một người đi xe đạp tại Anh bất ngờ bị cảnh sát hạt West Yorkshire phạt 1.200 bảng (khoảng 42 triệu đồng) vì chính clip của anh quay nhằm tố cáo người khác vi phạm giao thông. Anh gửi đoạn phim này cho cảnh sát nhằm phản ánh chuyện tài xế lái ô tô “đi láo” khi vượt quá sát chiếc xe đạp của mình. Không ngờ, diễn biến tiếp theo hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

Sau khi xem xét kỹ clip, cảnh sát gửi giấy triệu tập người đi xe đạp ra tòa vì những vi phạm do chính anh ta thực hiện trong đoạn video.

Cổng thông tin Op Snap của Cục Cảnh sát hạt West Yorkshire là nền tảng số cho phép người tham gia giao thông tải lên video từ camera hành trình, camera gắn đầu hoặc điện thoại nhằm tố giác các hành vi lái ẩu, vượt đèn đỏ hay các vi phạm khác, giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Đại diện cảnh sát hạt West Yorkshire cho biết, vụ việc trên xảy ra tại khu vực Menston, gần thị trấn Ilkley. Chiếc ô tô đi cùng chiều bị tố giác vượt sát xe đạp đi trước, nhưng rồi chính người đi xe đạp này bị phát hiện vi phạm khi cố lách qua khe hẹp giữa ô tô đang đỗ và ô tô đi ngược chiều.

Người đi xe đạp tự quay hành vi lách qua 2 ô tô của mình.

“Thay vì giảm tốc độ, anh ta lại chọn cách lách vào khoảng trống hẹp giữa chiếc xe đang đỗ và chiếc ô tô đang đi thẳng về phía mình”, thông cáo của cảnh sát nêu.

Cơ quan chức năng chỉ ra rằng khoảng cách lách qua này hẹp hơn cả khoảng cách giữa chiếc ô tô bị tố giác và xe đạp của anh. Điều đó khiến tài xế xe đi ngược chiều buộc phải đánh lái ép sát vỉa hè để tránh xảy ra va chạm.

Người đi xe đạp sau đó bị truy tố tại Tòa sơ thẩm Bradford và nhận mức phạt cùng án phí tổng cộng hơn 1.200 bảng Anh. Người phát ngôn của Cục Cảnh sát hạt West Yorkshire nhấn mạnh: “Mọi người tham gia giao thông cần nắm rõ luật, có ý thức nhường nhịn và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cho người khác”.

Dù luật giao thông Anh không có quy định riêng biệt về khoảng cách tối thiểu khi xe đạp đi sát ô tô, các tài xế vẫn có thể bị truy tố nếu gây nguy hiểm. Ngoài ra, việc đi xe đạp khi có chất kích thích hay gây ra tai nạn nghiêm trọng đều bị xử lý rất nặng theo pháp luật.

Theo tổ chức CyclingUK, hành vi vượt quá sát là nguyên nhân dẫn đến 25% các vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe đạp và ô tô trên đường. Nhiều người đi xe đạp ẩu đã bị truy tố theo Luật Giao thông Đường bộ năm 1988 với các khung hình phạt rất nặng.

Máy bay vừa hạ cánh thì lửa bất ngờ bùng lên, khói đen bao trùm khoang hành khách
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại