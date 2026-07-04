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Người dân từng giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần thông báo ngay cho cơ quan Công an

Huỳnh Duy
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Cơ quan Công an khuyến cáo người dân từng thực hiện các giao dịch chuyển khoản sau hãy sớm trình báo để được hỗ trợ xử lý.

Chuyển khoản để đặt phòng khách sạn, homestay hay khu nghỉ dưỡng là giao dịch quen thuộc của nhiều người dân mỗi mùa du lịch.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền này được chuyển đến tài khoản của các đối tượng giả mạo, người chuyển tiền cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh hoạt động du lịch trực tuyến ngày càng phát triển, các hành vi lừa đảo liên quan đến đặt phòng cũng có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng lừa nạn nhân để lấy mã OTP xác thực giao dịch. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tạo lập fanpage, website giả mạo những khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc homestay có uy tín. Những trang này được đầu tư bài bản về hình ảnh, nội dung, sử dụng tên gọi và logo gần giống với đơn vị thật, khiến người dùng rất khó phân biệt.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng chủ động tiếp cận khách hàng, đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá phòng rẻ hơn thị trường hoặc ưu đãi giới hạn thời gian nhằm thúc giục nạn nhân nhanh chóng đặt cọc.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu chuyển khoản giữ phòng, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng với lý do xác nhận giao dịch. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong thời gian rất ngắn.

Đáng chú ý, nhiều fanpage và website giả mạo còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên trên các công cụ tìm kiếm hoặc sử dụng dấu xác minh để tạo cảm giác tin cậy, khiến người dân càng dễ mắc bẫy.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nếu đã chuyển khoản với các nội dung như "đặt cọc phòng", "giữ phòng", "booking khách sạn", "đặt resort"... nhưng sau đó phát hiện cơ sở lưu trú không tồn tại, không liên lạc được hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ các chứng từ giao dịch, nội dung chuyển khoản, tin nhắn, số tài khoản nhận tiền và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

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