Người dân phản ánh xe gặp bất thường khi dùng xăng E10: Bộ Công thương sẽ rà soát ra sao?

Đại diện Bộ Công thương cho biết toàn bộ chuỗi cung ứng xăng E10, từ tổng kho đến cửa hàng bán lẻ, đều lưu mẫu nhiên liệu để đối chứng. Khi phát sinh sự cố, cơ quan chức năng có thể kiểm tra mẫu lưu nhằm xác định chất lượng và truy xuất nguồn gốc ở từng khâu.

Chiều 13/7 diễn ra tọa đàm "E10 - Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững".

Tại tạo đàm, ông Đặng Tất Thành - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương chia sẻ thêm về quy trình phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường nhiên liệu, cơ quan tiêu chuẩn - chất lượng, hãng xe và doanh nghiệp trong xác định nguyên nhân và trả lời người dân khi người sử dụng phản ánh một hiện tượng bất thường sau khi dùng E10.

Ông Thành cho biết, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư quy định cụ thể điều kiện, những chỉ số liên quan đến chất lượng của xăng E10. Mặt khác, cũng có rất nhiều phương pháp thử để đánh giá chất lượng nhiên liệu.

Theo ông Thành, hiện nay, tất cả quy trình từ tổng kho đến bán lẻ đều được lưu mẫu nhiên liệu để đối chứng song song với quá trình bán hàng. Nếu có vấn đề xảy ra, có thể kiểm tra sản phẩm lưu mẫu để đánh giá chất lượng và so sánh với các quy chuẩn hiện hành nhằm đánh giá chất lượng xăng cung ứng ở vị trí tổng kho hay xăng ở bán lẻ.

Đồng thời, thông qua vấn đề này có thể truy xuất nguồn gốc từ quá trình nhập khẩu, pha chế phối trộn cũng như qua các đầu mối để đến các cửa hàng bán lẻ trong cả nước.

“Việc quản lý chặt chẽ theo quy trình trên sẽ đảm bảo được chất lượng xăng dầu trên thị trường. Nếu có bất cứ hiện tượng nào xảy ra, chúng ta có thể thông qua đó để đánh giá và truy xuất ngược lại. Trường hợp sử dụng xăng dầu không rõ nguồn gốc, cần nhiều bước để đánh giá kỹ hơn”, ông Thành nói.

Chia sẻ thêm, ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, để xác định nguyên nhân sự cố, cần có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tùy từng trường hợp, có thể có sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nhằm xác định chính xác nguyên nhân khi xảy ra sự cố đối với phương tiện.

"Về phía các nhà sản xuất, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám định và xác định nguyên nhân sự cố của phương tiện, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác", ông Quyết chia sẻ.

Ông Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương. Ảnh: Ngọc Anh

TS Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã tiến hành phối trộn hơn 1 tháng. Trong quá trình triển khai, Bộ Công thương có tiếp nhận một số phản ánh, kiến nghị người tiêu dùng.

Bộ Công thương đã triển khai việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định và tiến hành kiểm tra các phản ánh một cách nhanh nhất.

Các phản ánh, kiến nghị được ghi nhận qua hộp thư điện tử (email) và được kiểm tra, đánh giá theo quy định dựa trên các quy định về công bố các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện nay và điều kiện thực tế, tham vấn từ các đơn vị liên quan. Từ đó có câu trả lời rõ ràng. Đây là nguyên tắc cơ bản để Bộ Công thương triển khai trong thời gian qua.

Để triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, đại diện Bộ Công thương cho biết có các nội dung cơ bản phải làm rõ:

- Các phản ánh được ghi nhận qua những kênh chính thức, bởi hiện nay có nhiều phản ánh trên mạng xã hội, phương tiện thông tin. Tuy nhiên, việc tiếp nhận phản ánh phải thực hiện qua các kênh thông tin chính thức, đây là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Bộ Công thương đánh giá.

- Không bỏ sót các thông tin kiến nghị từ người dùng và doanh nghiệp. Tiến hành kiểm tra khách quan, phối hợp với cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất xăng dầu, nhà máy sản xuất phương tiện, hiệp hội. Qua đó sẽ truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và đánh giá tình trạng kỹ thuật của các phương tiện.

- Dựa trên các đánh giá về mặt khoa học, công bố nghiên cứu trong nước, nước ngoài, từ đó đưa ra những kết luận từ các kiến nghị. Bộ Công thương công bố kết quả một cách minh bạch dựa trên các điều kiện, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xăng E10.

“Số liệu ban đầu cho thấy, đến thời điểm hiện tại các phản ánh kiến nghị ngày càng ít hơn và người tiêu dùng đã không còn nhiều băn khoăn trong sử dụng xăng E10”, đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh.