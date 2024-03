Người đàn ông uống Coca-Cola thay nước suốt 50 năm

Roberto Pedreira, 70 tuổi, người luôn được khen có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật 20 tuổi, cho biết ông chưa hề uống một giọt nước nào suốt 50 năm qua. Ngay cả khi nhập viện vì nhiễm COVID-19, ông cũng nuốt những viên thuốc của mình với một ly Coca-Cola, điều này khiến các bác sỹ và y tá kinh ngạc.

Mới đây, một clip về ông Roberto tại quán cà phê địa phương ở bang Bahia lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Đoạn video ghi lại cảnh ông đang thưởng thức món ăn nhẹ yêu thích của mình. Roberto vui vẻ đổ lon Coca-Cola lên ly kem và bắt đầu dùng thìa để ăn.

Cảnh ông Roberto Pedreira ăn kem trộn với Coca-Cola gây sốt mạng. (Ảnh: Cen)

Ông chia sẻ với truyền thông địa phương: "Tôi đã không uống nước trong 50 năm rồi. Tôi không thích nước. Tất cả các bác sỹ đều khuyên dùng nước, nhưng tôi vẫn 'đối đầu' với bác sỹ tim mạch và bác sỹ nội tiết. Ngay cả khi uống thuốc, tôi cũng uống với Coca-Cola thay nước".

Roberto thích uống Coca Zero hơn so với loại Coca-Cola thông thường. Coca Zero ra mắt vào năm 2005, sử dụng sucralose - chất tạo ngọt thay thế đường, có độ ngọt gấp 600 lần đường bình thường nhưng không chứa calo.

Anh Joao Victor Paixao, 27 tuổi, con đỡ đầu của Roberto, nói: "Những người không quen biết ông có thể không tin vì quả thật điều đó khá khó tin. Tuy nhiên theo những gì tôi có thể nhớ, ông chỉ uống Coca-Cola thay nước, ngay cả khi dùng kem".

Gia đình Roberto khẳng định, dù ăn uống theo chế độ bất thường, ông vẫn chiến thắng được COVID-19 và chưa bao giờ bị bệnh nặng. Người đàn ông chỉ thích uống nước có gas này được gia đình nhận xét là tự biết chăm sóc bản thân.

Chiếc tủ lạnh của ông Roberto chứa đầy Coca-Cola. (Ảnh: Cen)

Mặc dù vậy, việc lạm dụng nước ngọt luôn là điều mà các chuyên gia sức khỏe khuyên nên tránh. Nhà dinh dưỡng học Greice Furlanetto Arraes cảnh báo trên các phương tiện truyền thông địa phương rằng, mọi người không nên thay thế nước thông thường bằng nước ngọt có gas.

Bà cho biết: “Nước ngọt có gas (bao gồm cả nước ngọt thông thường và nước ngọt không đường) không thay thế được nước. Nước ngọt có gas rất giàu đường và chất phụ gia, có hàm lượng calo cao nên sẽ gây tăng cân, từ đó làm tăng lượng glucose trong huyết tương, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh mãn tính không lây nhiễm khác".

