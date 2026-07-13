Người đàn ông ung thư dạ dày giai đoạn cuối phát hiện con gái duy nhất không cùng huyết thống: “Tôi 1 mình nuôi con bé hơn 10 năm”

Thứ khiến người đàn ông này đau đớn hơn cả căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối là khi nhận ra đứa con gái duy nhất không phải máu mủ của mình. Ông nói: "Tôi chỉ mong liên lạc được với mẹ cháu để cháu không bơ vơ khi tôi chết đi".

Mọi bi kịch bắt đầu từ những cơn đau bụng âm ỉ mà ông Lý (Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc) luôn chủ quan bỏ qua. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là chứng đau dạ dày thông thường do áp lực cuộc sống của một người "gà trống nuôi con".

Cho đến khi những cơn nôn nghẹn xuất hiện dày đặc, cơ thể sụt cân mất kiểm soát, ông mới đến bệnh viện địa phương khám. Kết quả nội soi và sinh thiết như một bản án tử hình: Ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và tiên lượng rất xấu ở tuổi ngoài 40.

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Nằm trên giường bệnh với thân hình gầy rộc, điều duy nhất khiến ông Lý đau đáu là tương lai của cô con gái 10 tuổi. Sau khi ly hôn vào năm 2018 do người vợ cũ có lối sống thiếu lành mạnh, nghiện ngập cờ bạc và hoàn toàn bỏ bê con cái suốt 2 năm, ông Lý đã một mình gồng gánh nuôi con, dù không khá giả nhưng luôn cố gắng cho con gái những điều tốt nhất.

Khi nghe các bác sĩ tại bệnh viện giải thích rằng căn bệnh ung thư dạ dày quái ác này có thể mang yếu tố di truyền gia đình, lòng ông như lửa đốt. Vì lo sợ con gái nhỏ cũng phải gánh chịu nỗi đau đớn thể xác như mình, ông đã gom hết chút sức tàn để đăng ký làm xét nghiệm tầm soát gen cho con. Ông muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đứa trẻ trước khi mình nhắm mắt.

Thế nhưng, số phận lại giáng xuống đầu người cha tội nghiệp một cú tát quá nghiệt ngã.

Trong quá trình đối chiếu các chỉ dấu sinh học giữa hai mẫu máu để phân tích bản đồ gen di truyền, các chuyên gia tại bệnh viện phát hiện một sự lệch pha hoàn toàn. Tờ phiếu xét nghiệm ADN huyết thống sau đó được trả về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kết quả khẳng định đứa con gái mà ông Lý hết mực yêu thương, tự tay chăm sóc suốt hơn 10 năm qua không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào với ông.

Hóa ra, người vợ cũ đã giấu nhẹm sự thật về cái thai trước khi ký vào tờ giấy kết hôn. Sau khi ly dị, người phụ nữ này cũng cắt đứt liên lạc và đi biền biệt, bỏ mặc đứa trẻ cho ông nuôi dưỡng. Bí mật động trời đó chỉ vô tình lộ ra từ chính căn phòng xét nghiệm y khoa, nơi mà người cha vì quá yêu con nên mới tìm đến.

Giờ đây, tế bào ung thư dạ dày đang tàn phá cơ thể ông Lý từng ngày, từng giờ. Sức khỏe suy kiệt khiến ông không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, trong khi người mẹ đẻ của đứa trẻ dù được người thân liên lạc nhiều lần vẫn nhẫn tâm từ chối xuất hiện để đón con.

Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, người cha ấy không một lời oán trách. Ông chỉ nghẹn ngào bám chặt lấy tay các phóng viên Đài truyền hình Hà Nam (Trung Quốc): “Tôi thực sự không ngờ chuyện này lại xảy ra. Tôi đã nuôi con bé hơn 10 năm. Tôi lo cho cháu hơn cả chính bản thân mình. Giờ tôi yếu quá rồi, chỉ mong mẹ cháu đón cháu về để cháu được đi học bình thường, không bơ vơ khi tôi chết đi".

Ảnh minh họa

Lời khẩn cầu của người đàn ông sắp đất xuôi tay khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Tình yêu thương suốt 10 năm qua của ông dành cho con hoàn toàn vượt lên trên hai chữ "huyết thống".

Lời cảnh báo từ các bác sĩ về căn bệnh ung thư dạ dày

Nhìn từ góc độ y khoa, nỗi sợ hãi ban đầu của ông Lý về tính di truyền của căn bệnh này hoàn toàn có cơ sở khoa học. Các số liệu thống kê cho thấy có khoảng 5 - 10% ca ung thư dạ dày liên quan mật thiết đến đột biến gen gia đình, đặc biệt là gen CDH1 với tỷ lệ di truyền sang đời sau rất cao.

Đáng nói hơn, bi kịch của người cha trong câu chuyện trên chính là lời cảnh tỉnh đắt giá cho thói quen chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Bản án ung thư giai đoạn cuối hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu chúng ta không cố chịu đựng hay tự ý mua thuốc uống qua loa khi dạ dày lên tiếng kêu cứu. Các chuyên gia ung bướu khuyến cáo, nếu gia đình có người thân ruột thịt mắc bệnh khi còn trẻ (dưới 50 tuổi), hoặc bản thân xuất hiện các triệu chứng đa dạng dưới đây, hãy lập tức đi nội soi tầm soát ngay:

- Đầy bụng, ấm ách dai dẳng: Cảm giác chướng hơi, dạ dày đầy ứ ngay cả khi mới chỉ ăn rất ít.

- Đau tức vùng trên rốn: Cơn đau âm ỉ, nóng rát kéo dài và không giảm dù đã uống thuốc dạ dày thông thường.

- Nuốt nghẹn, vướng họng: Cảm giác thức ăn bị nghẹn lại ở cổ do khối u cản trở đường lưu thông.

- Buồn nôn hoặc nôn trớ: Thường xuyên buồn nôn sau khi ăn, nặng hơn là nôn ra thức ăn cũ do lòng dạ dày bị thu hẹp.

- Sụt cân nhanh kèm mệt mỏi: Cơ thể suy nhược, sụt cân đột ngột do mất khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

- Đi ngoài phân đen: Dấu hiệu cảnh báo tình trạng xuất huyết tiêu hóa do khối u bị rỉ máu âm thầm.

Nguồn và ảnh: Finance Sina, ETtoday