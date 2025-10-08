Người đàn ông tử vong vì đột quỵ ở tuổi 53: Bác sĩ kêu gọi “đừng tắm vào 3 thời điểm này”

Đột quỵ khi đang tắm

Vợ của bệnh nhân Lưu Hạo chia sẻ, buổi chiều ngày xảy ra vụ việc, bệnh nhân đã đi chạy bộ khoảng 2 tiếng. Đến 7 giờ tối, bệnh nhân về nhà và lập tức vào phòng tắm để tắm rửa dù cơ thể vẫn đang ướt đẫm mồ hôi. Chỉ hơn 10 phút sau, ông Lưu bất ngờ ngã gục trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng động lạ nên vợ ông đã tiến vào phòng tắm. Khi thấy chồng nằm bất động trên sàn, bà đã gọi cấp cứu, trang Sohu (Trung Quốc) cung cấp thông tin.

Mặc dù các bác sĩ đã dốc sức cứu chữa nhưng sau đó ông Lưu đã tử vong Bác sĩ tại bệnh viện địa phương kết luận ông Lưu tử vong do đột quỵ nhồi máu não.

Kết quả này khiến gia đình vô cùng bàng hoàng vì ông Lưu vốn là một người khỏe mạnh, nay lại đột ngột qua đời khi đang tắm.

Ông Lưu bị đột quỵ trong nhà tắm. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ lý giải nguyên nhân

Lý giải về nguyên nhân đột quỵ khi tắm, bác sĩ Ngô Triều Huy, trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết nguyên nhân gây đột quỵ ở bệnh nhân Lưu là do bệnh nhân tắm ngay sau khi tập thể dục.

“Khi tập thể dục, cơ thể sẽ tăng cường lưu thông máu và tăng nhịp tim để giúp các mô cơ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, tắm nước nóng hoặc nước lạnh ngay sau khi tập luyện có thể làm tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch”, bác sĩ Ngô Triều Huy chia sẻ.

Tắm nước lạnh sau khi tập thể dục có thể khiến nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột dẫn đến tình trạng co mạch, tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, từ đó làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ hoặc đau tim.

Còn tắm nước nóng sau khi tập luyện có thể làm tăng thêm áp lực lên cơ thể, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp. Huyết áp tăng cao cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đau tim, đột quỵ.

Bác sĩ Ngô Triều Huy cảnh báo: “Mọi người không nên tắm ngay sau khi tập thể dục vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là người trung niên, người cao tuổi hoặc những người vốn có sẵn bệnh lý nền tim mạch”.

Chuyên gia cho biết sau khi tập thể dục, mọi người nên ngồi nghỉ khoảng 20-30 phút rồi mới đi tắm.

Tắm ngay sau khi tập thể dục có thể tăng nguy cơ gặp biến cố tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài việc tắm ngay sau khi tập thể dục, chuyên gia cũng kêu gọi mọi người không nên tắm vào 2 thời điểm này vì có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

1. Tắm vào sáng sớm, khi mới thức dậy

Sáng sớm, khi vừa thức dậy là thời điểm huyết áp tăng cao. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là trong mùa đông. Tắm vào thời điểm này có thể khiến huyết áp dao động đột ngột, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi hoặc người mắc bệnh lý nền.

2. Tắm vào ban đêm khuya

Tương tự như sáng sớm, ban đêm cũng là thời điểm nhiệt độ hạ xuống thấp. Điều này tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường xung quanh. Do đó, tắm vào thời điểm này có thể khiến các mạch máu trong cơ thể co lại, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ nhấn mạnh, mọi người nên tránh tắm ngay sau khi tập thể dục, tắm vào sáng sớm hoặc tắm vào đêm khuya để ngăn chặn các biến cố tim mạch và bảo vệ sức khoẻ.