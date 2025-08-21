Người đàn ông tử vong sau khi uống nước dừa

Dù trường hợp này đã xảy ra từ năm 2022 nhưng đến gây đây bỗng nhiên gây chú ý lớn tại Trung Quốc. Theo đó, báo cáo của Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch), nạn nhân được gọi tắt là AC . Cách ngày diễn ra sự việc 1 tháng, AC có cắm ống hút vào 1 quả dừa để uống nhưng chưa uống hết thì bận việc nên để lại nó ở bàn bếp. Sau khi nhớ ra quả dừa còn uống dở, AC tiếp tục uống nó. Chỉ sau vài ngụm, ông phát hiện mùi vị bất thường, bổ quả dừa ra và thấy bên trong nhớp nháp, bốc mùi hỏng. Quả dừa này đã để trên bàn bếp hơn một tháng , thay vì bảo quản lạnh 4-5 độ C như khuyến cáo.

Khoảng 3 tiếng sau khi uống, AC bắt đầu đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn mửa , rồi mất ý thức và ngã quỵ. Khi được đưa tới bệnh viện, ông trong trạng thái lơ mơ, da tái xám, mất thăng bằng và rối loạn ý thức. Chỉ vài giờ sau, tình trạng trở nặng co giật tay chân, sốt cao gần 40 độ C, toan chuyển hóa, não phù nề nghiêm trọng . Các bác sĩ ghi nhận nồng độ amoniac trong máu tăng vọt, dấu hiệu gan ngừng hoạt động khiến não sưng phù, mất toàn bộ phản xạ và không thể tự thở. Gia đình buộc phải đồng ý ngừng hồi sức.

Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ sự thật rùng rợn, trong quả dừa thối có loại nấm Arthrinium saccharicola , sinh ra độc tố 3-nitropropionic acid (3-NPA), chất cực độc có thể gây bệnh não, hôn mê và tử vong . Trước đây, độc tố này từng gây ngộ độc tập thể tại Trung Quốc và Châu Phi, nhưng nguồn gốc thường là mía nhiễm nấm.

Trường hợp của AC là minh chứng đau lòng, một chút bất cẩn với thực phẩm tưởng chừng vô hại cũng có thể cướp đi mạng sống . Các chuyên gia cảnh báo, hoa quả, nước dừa hay nông sản tươi nếu bảo quản sai cách rất dễ sản sinh độc tố nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không nên dùng thực phẩm đã để lâu ngày, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ ở Châu Âu mà cả tại Việt Nam, nơi nước dừa, mía và hoa quả tươi được tiêu thụ hằng ngày.

Nguồn và ảnh: CNBC