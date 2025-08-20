Chàng trai 28 tuổi tử vong sau khi ăn thịt gà: Bác sĩ cảnh báo loại gà này “cực độc”, chớ nên ăn

Theo trang China News, ngày 5/5/2025, bệnh viện thành phố Tế Ninh, Sơn Đông (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam tên Mã Bân (28 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, bụng chướng. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị suy gan và hôn mê gan.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó vào ngày 28/4, Mã Bân đã về quê thăm ông nội và họ hàng. Ông nội anh đã luộc một con gà trống do nhà nuôi để chiêu đãi cả gia đình. Tuy nhiên, con gà này đã ốm yếu, ủ rũ và bỏ ăn nhiều ngày. Các thành viên trong nhà nghi ngờ gà bị nhiễm bệnh nên đã khuyên ông vứt đi. Tuy nhiên, ông nội của Mã Bân vẫn chế biến con gà vì tiếc rẻ. Các thành viên trong nhà đều không dám ăn, chỉ có Mã Bân thương ông nội nên ăn gần hết món gà do ông nấu.

Kết quả sau khi ăn gà, ngày 29/4, Mã Bân bắt đầu bị sốt cao, đau bụng và đau đầu nên anh đã uống kháng sinh amoxicillin, thuốc chống viêm ibuprofen và một số loại thuốc khác.

Đến ngày 5/5, Mã Bân đột ngột ngất xỉu nên mới được gia đình đưa đến bệnh viện.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và truyền một lượng lớn huyết tương cho Mã Bân. Sau đó, bệnh nhân được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Mã Bân được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Dù đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng đến ngày 15/5, Mã Bân đã qua đời tại bệnh viện.

Loại gà tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh

Các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Tế Ninh cho biết, rất có thể Mã Bân mắc cúm gia cầm do ăn phải gà bị nhiễm virus cúm A (H5N1) chưa được nấu chín kỹ . Sau đó, bệnh nhân lại không đến viện điều trị kịp thời, khiến bệnh trở nặng và dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ điều trị tại bệnh viện, virus cúm A (H5N1) thuộc chủng có độc lực cao. Bệnh cúm A (H5N1) cũng được đánh giá là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khoảng 50% người mắc bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng như suy hô hấp, suy đa tạng và dẫn đến tử vong. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên ăn các món được chế biến từ gà bệnh, gà chết do dịch cúm gia cầm.

Khi nhiễm cúm gia cầm, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt hoặc sốt cao đột ngột (trên 38 độ C), đau đầu, đau nhức cơ, ho khan, đau họng, mệt mỏi, có thể xuất hiện tình trạng tiêu chảy,... Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi ăn uống, đặc biệt là ăn các món làm từ gia cầm, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời.

Ăn gà bị nhiễm bệnh, gà chưa được nấu chín kỹ có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Một số lưu ý để phòng ngừa nhiễm cúm gia cầm

Để chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Không mua bán, chế biến hoặc tiêu thụ các loại gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ, sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

- Đảm bảo ăn chín uống sôi.

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.