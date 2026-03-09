Người đàn ông tứ tuần tự cắt “của quý” của mình vì lý do này

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp tổn thương sinh dục đặc biệt nghiêm trọng. Đó là một người đàn ông 42 tuổi tự dùng dao cắt "của quý" trong tình trạng mất kiểm soát sau khi sử dụng rượu. Nhờ được cấp cứu và phẫu thuật vi phẫu kịp thời trong “giờ vàng”, người bệnh đã được bảo tồn cấu trúc sinh dục và có cơ hội hồi phục chức năng.

Bệnh nhân là người dân tộc Nùng, trú tại Lạng Sơn. Theo thông tin từ gia đình và khai thác bệnh sử, người đàn ông này có tiền sử xơ gan do rượu và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong một thời điểm mất kiểm soát hành vi, bệnh nhân đã dùng dao tự gây tổn thương vùng sinh dục.

Khi được đưa đến Trung tâm Nam học của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt sâu, vùng bẹn – bìu tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định người bệnh bị đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, gây chảy máu ồ ạt và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau khi phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, đây là một trong những trường hợp tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Nếu không được can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, nguy cơ hoại tử tinh hoàn và mất hoàn toàn chức năng sinh dục là rất cao.

Ca vi phẫu “tìm sợi chỉ trong đám rối”

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê-kíp Trung tâm Nam học đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật vi phẫu cấp cứu nhằm nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên.

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp tham gia phẫu thuật, đây là một ca mổ có độ khó rất cao.

“Trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh giống như tìm sợi chỉ trong một đám rối. Các cấu trúc này rất nhỏ, dễ bị tổn thương và gần như bị che lấp bởi máu tụ”, bác sĩ Thảo cho biết.

Để thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ phải sử dụng kính vi phẫu với độ phóng đại từ 8–10 lần nhằm nhận diện từng cấu trúc mạch máu. Từng động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh được bóc tách cẩn thận trước khi tiến hành nối lại bằng các mũi khâu vi phẫu cực nhỏ.

Theo các chuyên gia, chỉ cần sai lệch nhỏ trong quá trình nhận diện hoặc khâu nối, dòng máu nuôi tinh hoàn có thể không được phục hồi, khiến toàn bộ nỗ lực phẫu thuật thất bại. Đặc biệt, tình trạng đứt hoàn toàn thừng tinh ở cả hai bên như trường hợp này là cực kỳ hiếm gặp.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã tái lập thành công hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, kết quả siêu âm Doppler cho thấy dòng máu qua động mạch và tĩnh mạch tinh đã được phục hồi tốt. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy tinh hoàn có khả năng tiếp tục được nuôi dưỡng và duy trì chức năng.

Các bác sĩ cho biết, tinh hoàn không chỉ là cơ quan sinh sản đơn thuần mà còn đóng vai trò như “nhà máy” sản xuất testosterone – hormone quyết định nhiều yếu tố quan trọng ở nam giới như sức khỏe sinh lý, thể chất và tâm lý.

Dù bệnh nhân đã có hai con, việc bảo tồn tinh hoàn vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cuộc sống lâu dài. Nếu mất hoàn toàn chức năng tinh hoàn, người bệnh có thể phải đối mặt với tình trạng suy giảm hormone, rối loạn sinh lý và nhiều hệ lụy sức khỏe khác.

Nhờ được can thiệp kịp thời, tuần hoàn máu tới tinh hoàn đã được tái lập, mở ra cơ hội hồi phục chức năng sinh lý cho người bệnh trong thời gian tới.

Cảnh báo nguy cơ từ lạm dụng rượu bia

Từ trường hợp trên, các chuyên gia Nam học cảnh báo việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây tổn thương gan mạn tính như viêm gan hay xơ gan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương.

Khi sử dụng rượu bia quá mức, khả năng kiểm soát hành vi của con người có thể bị suy giảm nghiêm trọng. Trong trạng thái mất tỉnh táo, người bệnh có thể thực hiện những hành động bộc phát, nguy hiểm, dẫn tới hậu quả nặng nề cho bản thân.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt ở những người đã có bệnh lý nền như xơ gan hoặc rối loạn tâm thần. Đồng thời, khi xảy ra các tai nạn hoặc tổn thương vùng sinh dục, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt.