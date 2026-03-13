Người đàn ông Thanh Hóa bất ngờ liệt hai chân chỉ vì uống loại nước này mỗi ngày

Bác sĩ Trương Văn Quân, Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi nhập viện với biểu hiện đau nhức, yếu cơ nặng ở hai chân, gần như không thể đứng dậy hay di chuyển.

Theo lời kể của bệnh nhân, tối hôm trước khi nhập viện, anh có uống khoảng nửa lít rượu cùng người thân. Đến đêm, do khát nước, anh tiếp tục uống thêm hai lon nước tăng lực. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong khoảng hai tháng gần đây, do tính chất công việc cần tỉnh táo, người đàn ông này gần như ngày nào cũng uống từ 1–2 lon nước tăng lực.

Sau khi thăm khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy bệnh nhân bị liệt chu kỳ do hạ kali máu, một rối loạn có thể gây yếu cơ hoặc liệt cơ đột ngột.

Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng liệt cơ.

Theo bác sĩ Quân, tình trạng này có thể liên quan đến việc sử dụng thường xuyên các loại nước tăng lực chứa hàm lượng đường cao. Trung bình, mỗi lon nước tăng lực có thể chứa khoảng 39 g đường, trong khi lượng đường được khuyến nghị cho một người trưởng thành chỉ nên dưới 25 g mỗi ngày.

“Việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường trong thời gian dài, đặc biệt là uống nhiều trong một thời điểm, có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh”, bác sĩ Quân phân tích.

Khi đường huyết tăng vượt ngưỡng tái hấp thu của thận, lượng đường dư thừa sẽ được đào thải qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo nước và nhiều chất điện giải quan trọng, trong đó có kali – một khoáng chất thiết yếu đối với hoạt động của cơ và hệ thần kinh.

Theo bác sĩ, cơ chế này có thể gây ra hai tác động chính. Thứ nhất là hiện tượng lợi niệu thẩm thấu: đường trong nước tiểu kéo theo nước ra ngoài, khiến người bệnh tiểu nhiều hơn và làm thất thoát một lượng lớn kali qua đường tiểu. Thứ hai là tình trạng mất nước, dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn. Khi đó, cơ thể sẽ kích hoạt các hệ thống hormone nhằm giữ natri, đồng thời làm tăng đào thải kali qua thận.

Sự sụt giảm kali trong máu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ cơ và thần kinh, từ đó dẫn tới các cơn yếu cơ hoặc liệt cơ đột ngột.

Các chuyên gia y tế cho biết, liệt chu kỳ do hạ kali máu là một dạng rối loạn cơ đặc trưng bởi những đợt yếu cơ hoặc liệt cơ xảy ra bất ngờ. Các cơn này thường mang tính tạm thời nhưng có nguy cơ tái phát nếu nguyên nhân gây rối loạn điện giải không được kiểm soát.

Trong trường hợp trên, sau khi được điều trị và bổ sung kali, sức cơ của bệnh nhân đã dần cải thiện, khả năng vận động phục hồi tốt hơn.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng nước tăng lực hoặc các loại đồ uống có hàm lượng đường cao. Việc sử dụng thường xuyên trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa mà còn có thể gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể.

Đặc biệt, những người có tiền sử bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường hoặc từng gặp tình trạng yếu cơ bất thường cần theo dõi sức khỏe cẩn thận. Khi xuất hiện các dấu hiệu như yếu cơ đột ngột, tê bì tay chân, khó vận động hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để đảm bảo sức khỏe, người trưởng thành nên hạn chế sử dụng nước tăng lực hằng ngày, thay vào đó duy trì chế độ ăn uống cân đối, ngủ nghỉ hợp lý và sử dụng các biện pháp tăng cường tỉnh táo lành mạnh hơn.