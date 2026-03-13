3 loại cây nên trồng vào tháng 3, tài lộc dễ tìm đến

Không chỉ mang lại không gian xanh mát, một số loại cây còn được xem là biểu tượng may mắn, giúp thu hút năng lượng tích cực cho gia đình. Dưới đây là ba loại cây được nhiều người lựa chọn trồng trong tháng 3 với mong muốn kích hoạt tài vận.

Cây Kim tiền

Kim tiền từ lâu được xem là loại cây phong thủy đại diện cho tiền tài và sự thịnh vượng. Cây có thân mọc thành từng nhánh vươn cao, lá xanh bóng, mọc đối xứng tạo cảm giác đầy đặn, sung túc. Trong phong thủy, hình dáng này được ví như những "đồng tiền xanh" tượng trưng cho sự tích lũy và phát triển tài lộc.

Tháng 3 được cho là thời điểm thích hợp để trồng kim tiền bởi nhiệt độ và độ ẩm khá ổn định, giúp cây nhanh bén rễ và dễ ra mầm mới. Khi cây phát triển tốt, tán lá xanh mướt cũng được xem là dấu hiệu của năng lượng tích cực trong không gian sống.

Loại cây này không cần chăm sóc quá cầu kỳ, có thể trồng trong chậu đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào. Nhiều gia đình còn buộc dây đỏ hoặc treo đồng xu lên thân cây như một cách kích hoạt yếu tố phong thủy, tượng trưng cho tiền bạc sinh sôi.

Cây Lưỡi hổ

Cây Lưỡi hổ được cho là tốt cho phong thủy.

Lưỡi hổ là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam. Lá cây dày, mọc thẳng đứng với viền vàng hoặc xanh đậm, hình dáng giống những lưỡi kiếm. Trong quan niệm phong thủy, đặc điểm này tượng trưng cho sức mạnh bảo vệ, giúp xua đuổi năng lượng xấu và mang lại sự ổn định cho gia chủ.

Ngoài yếu tố phong thủy, lưỡi hổ còn được nhiều người yêu thích vì khả năng thích nghi tốt và dễ chăm sóc. Cây chịu hạn khá tốt, có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu nên phù hợp đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc hành lang.

Tháng 3 cũng là thời điểm lưỡi hổ bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng mạnh. Nếu trồng hoặc tách chậu trong giai đoạn này, cây dễ ra mầm con, phát triển nhanh và tạo thành bụi lớn. Trong phong thủy, sự sinh sôi của cây được xem là biểu tượng của tài khí và vận may gia tăng.

Cây Trầu bà

Trầu bà là loại cây cảnh phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng mạnh và dễ trồng. Lá cây hình tim, màu xanh mướt, tượng trưng cho sự gắn kết và phát triển bền vững. Trong phong thủy, trầu bà được cho là giúp thu hút tài lộc, mang lại may mắn và tạo cảm giác hài hòa cho không gian sống.

Một ưu điểm lớn của trầu bà là có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh. Cây thường được đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc treo ở ban công để tạo điểm nhấn xanh mát cho ngôi nhà.

Thời điểm tháng 3 với nhiệt độ ấm và độ ẩm cao rất phù hợp cho trầu bà phát triển. Chỉ sau một thời gian ngắn, cây có thể ra nhiều nhánh mới và lan rộng. Trong quan niệm phong thủy, sự phát triển mạnh mẽ của cây tượng trưng cho công việc thuận lợi, tài lộc ngày càng mở rộng.

Vì sao nên trồng cây vào tháng 3?

Theo các chuyên gia cây cảnh, tháng 3 là giai đoạn cây cối bước vào mùa sinh trưởng sau thời gian lạnh của mùa đông. Nhiệt độ không quá cao, ánh nắng vừa phải và độ ẩm trong không khí tương đối ổn định giúp cây dễ thích nghi với môi trường mới.

Khi được trồng vào thời điểm này, cây thường nhanh bén rễ, ít sâu bệnh và có khả năng phát triển mạnh trong những tháng tiếp theo. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng việc trồng cây vào tháng 3 không chỉ thuận lợi về mặt sinh học mà còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, sinh sôi và phát triển.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phong thủy chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn loại cây phù hợp với không gian sống, chăm sóc đúng cách để cây luôn xanh tốt.