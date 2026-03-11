3 loại cây trồng trong sân nhà sẽ cản tài lộc

Theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở. Một số cây dù đẹp hoặc quen thuộc nhưng lại được cho là có thể ảnh hưởng đến dòng sinh khí, thậm chí bị xem là cản trở tài lộc nếu trồng ngay trong sân.

Dưới đây là ba loại cây thường được nhắc đến trong các quan niệm phong thủy là không nên trồng trong sân nhà .

Cây gạo (mộc miên)

Cây gạo là loại cây quen thuộc ở nhiều làng quê Việt Nam. Vào mùa hoa, cây nở những bông đỏ rực tạo nên khung cảnh rất đặc trưng. Tuy nhiên, cây gạo thường gắn với hình ảnh đình làng, bến nước hoặc những không gian mang yếu tố tâm linh.

Ảnh minh họa

Trong quan niệm dân gian, cây gạo có tán lớn, thân cao và thường mọc ở những nơi vắng vẻ nên được cho là mang nhiều "âm khí". Vì vậy, nhiều người kiêng trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. Bên cạnh yếu tố phong thủy, cây gạo cũng có bộ rễ khá mạnh, nếu trồng gần nhà có thể ảnh hưởng đến nền móng hoặc công trình xung quanh.

Cây liễu

Liễu rủ là loại cây có dáng mềm mại, cành dài buông xuống khá đẹp mắt nên thường được trồng ở công viên hoặc ven hồ. Tuy nhiên trong phong thủy, hình ảnh cành liễu rủ xuống lại được cho là tượng trưng cho sự suy giảm sinh khí.

Cây liễu.

Một số quan niệm cho rằng trồng cây liễu trong sân nhà - nơi được xem là khu vực đón khí vào nhà - có thể khiến nguồn năng lượng tốt bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Ngoài ra, liễu cũng là loại cây ưa môi trường ẩm ướt nên thường phù hợp với khu vực ven sông, hồ hơn là sân nhà.

Cây bồ đề

Bồ đề là loài cây có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa và tôn giáo, gắn liền với Phật giáo. Đây là loại cây thường được trồng trong khuôn viên chùa chiền hoặc những nơi thờ tự, mang tính linh thiêng và tĩnh tại.

Chính vì ý nghĩa tâm linh đó, trong quan niệm dân gian, nhiều người cho rằng cây bồ đề không phù hợp trồng trong sân nhà. Ngoài ra, cây bồ đề có thể phát triển khá lớn, tán rộng và rễ khỏe, nếu trồng gần nhà lâu dài cũng có thể gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Bồ đề.

Lựa chọn cây trồng trong sân cần phù hợp không gian sống

Thực tế, những quan niệm trên chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm dân gian và yếu tố phong thủy, chưa có cơ sở khoa học khẳng định. Tuy nhiên, khi trồng cây trong sân nhà, gia chủ vẫn nên cân nhắc một số yếu tố như kích thước cây khi trưởng thành, hệ rễ, khả năng rụng lá hay mức độ an toàn đối với trẻ nhỏ.

Các loại cây có tán vừa phải, rễ không phá nền và mang ý nghĩa tốt thường được nhiều gia đình lựa chọn như cau cảnh, lộc vừng, tre hoặc các loại cây bóng mát nhỏ.

Việc lựa chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp không gian sống xanh mát mà còn góp phần tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu cho ngôi nhà. Nếu cân nhắc kỹ lưỡng từ đầu, sân nhà sẽ vừa đẹp mắt vừa đảm bảo yếu tố an toàn và phong thủy theo quan niệm của nhiều gia đình.